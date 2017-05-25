Предприятия уже полгода активнее увольняют, чем принимают новых работников

Предприятия уволили в апреле 53,8 тысячи работников, сообщает Белстат. При этом приняли на работу на 7,6 тысячи человек меньше. Организации больше «уходят», чем трудоустраивают, уже шестой месяц подряд.



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Из-за ликвидации организации, сокращения численности или штата работников в апреле уволили 324 человек. Из-за прогула и других нарушений трудовой дисциплины лишились работы 2049 человек, большинство из них — работники сельского, лесного и рыбного хозяйства (774 человек) и промышленности (593 человек).

В образовании в прошлом месяце уволили на 27,5% больше, чем взяли на работу, в здравоохранении и сфере соцуслуг — на 31,4% меньше, а в сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха — на 54% меньше, а в промышленности — на 26,8% меньше.

Зато в строительстве взяли в апреле на работу на 10,1% больше человек, чем уволили, в сфере информация и связь — на 20,7% больше.

В последний раз предприятия активнее трудоустраивали, чем увольняли, в октябре прошлого года. Только в первом квартале этого года организации «ушли» на 11 045 человек больше, чем приняли на работу.

Напомним, за 2016 год предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли — на 108,1 тысячи меньше.