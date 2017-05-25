Сегодня «Крумкачы» сыграют против «Ислочи». Матч пройдет на стадионе по улице Маяковского, 127/3 и начнется в 19.00. «Крумкачы» при поддержке МТС организуют трансляцию этого матча — посмотреть можно будет на YouTube-канале «воронов» , а также на телеканале MIHCK-TV. Наконец, этот матч покажет телеканал «Беларусь 5».



Фото: Юля Рипинская

Но, самой собой, лучше прийти посмотреть на эту игру. Это будет яркий и ожесточенный матч, уж поверьте. И знаете почему?

Это не дерби

Но сначала минутка истории. Весь вопрос в том, что считать дерби. Дерби — это многолетняя история противостояния, это антураж и атмосфера, это пересечение интересов и борьба за одного зрителя. Ничего подобного и в помине нет.

Команды меж собой сыграли лишь четыре матча — этого явно не хватает для многолетней истории. Тем более нет и антуража дерби. Лишь недавно «Ислочь» принялась свозить на свой фанатский сектор детей, которые вряд ли создадут атмосферу напряженного матча со своего гостевого сектора.

Наконец, «Ислочь» активно подчеркивает: столичный зритель им неинтересен, им нужны болельщики из Минского района, тогда как «Крумкачоў» вполне устраивают минчане.

Так что же это?

Это принципиальный матч

Эта история уходит в те далекие времена, когда деревья были большими, а обе команды играли в первой лиге. Слово за слово — и вот уже клубы обмениваются официальными открытыми письмами: «Ислочь» убеждает, что не получает деньги из бюджета страны, хотя это несложно, было бы желание.

«Крумкачы» в свою очередь уточняют, не из благотворительности ли висит баннер Национального Олимпийского комитета на сайте «Ислочи». Словом, веселые были времена. Разве ж можно представить себе официальную переписку у клубов высшей лиги?

И матчи в первой лиге тоже вышли яркими. Если к исходу первого матча (3:2 в пользу «Ислочи») вопросов не было, то второй (те же 3:2 в ту же пользу), где в ворота «Крумкачоў» назначили пенальти и бонусов удалили вратаря, вызвал немало возмущений со стороны общественности.

В высшей лиге ко всему прочему добавились еще и послематчевые пресс-конференции. Например, после матча в Молодечно, где команда из Минской области впервые проводила домашнюю игру, главный на тот момент тренер «Крумкачоў» возмущался состоянием газона.

Были вопросы и перед второй игрой в высшей лиге. Тогда как раз грянул скандал с договорными матчами, в котором оказалась замешана и «Ислочь» — и это обстоятельство помогло им сплотиться и победить (1:0).

Словом, матчей мало, а историй — на три экспресса и четыре локомотива.

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А интрига в чемпионате?

Безусловно! И для «Крумкачоў», и для «Ислочи» этот матч наверняка фигурирует в умах футболистов как «легкие три очка». Прямо сейчас «Крумкачы» обитают во второй половине таблицы, сражаясь с собственными демонами.

«Ислочь» же обитает не на дне, а под ним, выбираясь из очкового минуса, который АБФФ впаяла по делу договорных матчей.

Так что сегодня на поле зрителей точно ожидает крупномасштабное сражение между бандой заведённых механизированных киборгов Виталия Жуковского и стаи решительно настроенных воронов Алексея Кучука.

А кроме футбола что?

Все как обычно — «Крумкачы» устраивают праздник детства для своих болельщиков. Клуб приветствует приходящие на стадион семьи и делает все для них. Так, для детей организовано пространство, где они могут попинать мяч, а то и выиграть вкусный приз — сок «№ 1».

Также среди тех, кто покупает билет онлайн, «Крумкачы» уже по традиции разыгрывают ящик кваса от «Крынiцы». Так что не стоит тянуть до последнего, покупайте билет и приходите домой с ящиком кваса!