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Цены на нефть снижаются на фоне решения по венскому соглашению

26.05.2017 11:17 — Разное | Ежедневник  
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Цены на нефть снижаются на фоне решения по венскому соглашению

По мнению эксперта, главными факторами, влияющими на мировой рынок нефти, станут данные о запасах и добыче «черного золота» в США.

26 мая мировые цены на нефть снижаются на фоне решения нефтедобывающих стран продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцев на прежних условиях, сообщает агентство РИА Новости.

По состоянию на 08:51 (по московскому времени) стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,60% – до 51,13 доллара за баррель, на нефть марки WTI – на 0,78%, до 48,52 доллара за баррель. При этом накануне цена нефти обеих марок падала более чем на 5%.

Инвесторы надеялись, что нефтедобывающие страны продлят действие соглашения о сокращении добычи «черного золота» на более длительный срок или решат увеличить объем сокращения добычи.

По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна, решение ОПЕК о продлении действия соглашения на 9 месяцев без увеличения объема сокращений приведет к тому, что главными факторами, влияющими на мировой рынок нефти, станут данные о запасах и добыче «черного золота» в США.

25 мая на встрече в Вене участники венского соглашения договорились продлить соглашение по сокращению нефтедобычи на 9 месяцев – до конца 1 квартала 2018 года.

ОПЕК договорилась 30 ноября 2016 года в Вене о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. 11 стран, не входящих в ОПЕК, 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе Россия – на 300 тысяч. Соглашение было заключено на 1 полугодие 2017 года с возможностью продления.

 
 
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По мнению эксперта, главными факторами, влияющими на мировой рынок нефти, станут данные о запасах и добыче «черного золота» в США.

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