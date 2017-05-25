Дизеля в Европе: доля машин на тяжелом топливе сокращается

В Европе спрос на машины, оснащенные дизельными двигателями, сократился в минувшем месяце на 15% по сравнению с апрелем 2016 года.



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Такие данные в своем апрельском отчете по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в Европе, основанном на регистрациях новых автомобилей, приводит статистическое агентство JATO Dynamics. Спад, отмечают аналитики, обусловлен, в частности, последствиями «дизельгейта» и падением «экологического» авторитета дизелей в глазах покупателей новых автомобилей. Если в апреле минувшего года на дизельные автомобили в Европе приходилось до 50% всего рынка (то есть каждый второй автомобиль), то сейчас доля машин на тяжелом топливе уменьшилась до 46%.

Всего же на учет в апреле было поставлено 1,22 миллиона автомобилей — падение продаж по сравнению с прошлым годом составило 7,1%. Интересно, что по итогам марта продажи в Старом свете, напротив, заметно выросли (+10,8% по сравнению с мартом 2016 года), достигнув почти двух миллиона единиц!

В лидерах на европейском рынке остается Volkswagen со 136 475 регистрациями новых машин, хотя это почти на 14% меньше прошлогоднего результата, а в зачете моделей на первое место в апреле снова вырвался Golf, который в марте впервые за семь лет хоть и не надолго, но уступил пальму первенства Ford Fiesta. На втором месте следует Renault Clio, который опережает еще две модели Volkswagen — Polo и Tiguan. Что касается Fiesta, то в апреле она «провалилась» на восьмое место в европейском рейтинге моделей.