УБЭП рассказал о коррупции на «Бабушкиной крынке»

Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома задержаны двое могилевчан.

Сообщается, что задержанные - должностное лицо ОАО «Бабушкина крынка» и представитель коммерческой структуры.

Как сообщил начальник УБЭП подполковник Дмитрий Щедраков, в марте 2014 года должностное лицо «в нарушение требований положения об организации и проведении процедур закупок товаров, работ и услуг» совместно с местным коммерсантом организовало поставку по завышенной стоимости сепаратора-молокоочистителя для цеха детского питания предприятия.

«Данные лица документально оформили поставки оборудования через ряд посреднических коммерческих структур, в результате чего его рыночная стоимость была завышена почти на 30 000 рублей», — отметил Щедраков.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, пишут « Белорусские новости ».

По информации УБЭП есть «достаточные основания полагать, что этот факт преступной деятельности не единичный, и предполагаемая общая сумма ущерба предприятию может составить более 700 000 рублей».

УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 (превышение власти или служебных полномочий) УК, санкции которой предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.