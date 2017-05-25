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В кассах Сбербанка появились роботы для пересчета денег

26.05.2017 11:51 — Разное | Ежедневник  
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В кассах Сбербанка появились роботы для пересчета денег

Один такой работ заменяет шестерых сотрудников.

В кассах Сбербанка начали появляться роботы для пересчета наличных, которые заменяют людей, сообщает РБК со ссылкой на слова зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

По его словам, Сбербанк разработал «роботизированный участок работы в наших кассах, где один робот заменяет шестерых человек». Кузнецов утверждает, что банк уже начал внедрение этих технологий и в этом году «разработки будут направлены в территориальные банки».

В частности, роботы для пересчета валюты уже начали применяться в главном кассовом центре банка на Волгоградском проспекте в Москве. «В этом году мы будем внедрять (эти технологии – прим. РБК) в Юго-Западном банке (Ростов) и в Волго-Вятском банке (Нижний Новгород). Они заменят кассовые центры, кассы пересчета денег – это бэк-офисная функция», – рассказал Кузнецов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Один такой работ заменяет шестерых сотрудников.

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