Азербайджан и Россия подписали план мероприятий по созданию в Баку сервисного центра техобслуживания вертолетов

Во время встречи. Фото Trend

Президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Джахангир Аскеров и генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский подписали "План основных мероприятий на 2017 год по проекту организации сервисного центра технического обслуживания и ремонта гражданской вертолетной техники российского и советского производства на территории Азербайджана". Об этом сообщила пресс-служба ЗАО "Азербайджанские авиалинии", информирует Trend .

Очередной раунд переговоров по созданию в Азербайджане сервисного центра по техническому обслуживанию и капитальному ремонту вертолетов был проведен в рамках 10-й Международной выставки HeliRussia-2017 в Москве. В переговорах приняли участие президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Джахангир Аскеров, генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, президент Silk Way Holding Заур Ахундов и генеральный директор Silk Way Helicopter Services Азер Султанов.

Совместная работа по данному проекту началась в 2016 году. Во время проведения выставки ADEX-2016 в Баку Silk Way Helicopter Services и "Вертолеты России" заключили соглашение об открытии сервисного центра по ремонту гражданских вертолетов российского производства типа Ми-8/17 на территории Азербайджана.-0-