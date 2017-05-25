Уголовное дело возбуждено против отца и сына за незаконную рыбалку в Россонском районе

26 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении отца и сына за незаконную рыбалку в Россонском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

В производстве Россонского районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело по ч.2 ст.281 УК Республики Беларусь (добыча рыбы в запретные сроки, запрещенными орудиями, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) в отношении 57-летнего мужчины и его 35-летнего сына - жителей Полоцкого района.

В ходе следствия установлено, что 7 апреля два жителя Полоцкого района приехали на автомобиле Reno Duster с прицепом, в котором находилась лодка, на озеро Большой Тучек Россонского района. Кроме удочек, они привезли еще две рыболовные сети, которые установили на ночь. 8 апреля после обеда мужчины собрали богатый улов в сетях: щук, линей, золотых карасей, плотву, красноперок, окуней, язей и ершей. Вместе с ними улов оценили и сотрудники Верхнедвинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, насчитав в сетях 117 особей различных видов рыбы. Ущерб, который причинили рыбаки окружающей среде, составил более Br4,8 тыс.

Следственно-оперативная группа, выбывшая на место происшествия, зафиксировала добытую рыбу, а также средства и орудия лова. С целью возмещения ущерба, причиненного подозреваемыми, следователи изъяли и наложили арест на автомобиль Reno Duster, прицеп, металлическую лодку на общую сумму более Br28,4 тыс. С учетом того, что отец и сын полностью возместили ущерб, к ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела, оно будет передано прокурору для направления в суд.

Следователи информируют, что, согласно Уголовному кодексу Беларуси, крупным размером ущерба по незаконной рыбалке признается размер ущерба на сумму, в сто и более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, особо крупным - в двести пятьдесят и более раз превышающую размер такой базовой величины.-0-