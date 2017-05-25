31-летняя Маргарита Шепурева из Минска успела сменить несколько профессий: была преподавателем и официантом, инженером-сметчиком и бариста. А потом уехала в Грузию с 300 долларами в кошельке. «Чаще всего в Грузии предлагают работу 6 дней в неделю по 12 часов. И никого это не удивляет!» — рассказывает Маргарита.



Фото: из личного архива героини. Первый снимок сделан в минском ресторане в 2010 году, второй — уже в Грузии.

FINANCE.TUT.BY публикует историю в рамках конкурса « Как я поменял работу и жизнь »: среди присланных читателями историй о смене профессии вы проголосуете за лучшую, мы — вручим автору 300 рублей. Читателей было много, писем тоже — так что мы решили продлить прием конкурсных историй до 1 июня.

«Утром я — строгий преподаватель, после пяти вечера — официант»

— Сколько себя помню, слово «работать» — это прямо мое. В 11 классе я помогала подружке расклеивать объявления, после первого курса устроилась в бар официантом. БНТУ я закончила с дипломом педагога-инженера в строительстве. Меня ждала отработка в колледже. Скажу сразу, я не чувствовала в себе призвания учить, но студенты-то мои тут при чем? Так что я взялась за дело, хоть и знала, что преподавание мое продлится только два года.

Я не знаю, кто из преподавателей зарабатывает нормально. Мне же для того, чтобы не чувствовать себя беднее голодного студента, пришлось сразу устроиться на работу в ресторан. Утром я — строгий преподаватель, вечно требующий и вечно не выспавшийся. После пяти вечера — официант одного из самых дорогих ресторанов в Минске. А раз официант, значит, клиент всегда прав. Сервис должен быть на высоте и улыбка с лица не сходить. Я абсолютно не переживала, что кто-то из колледжа может прийти в ресторан, это ведь параллельные вселенные. После окончания распределения я осталась работать в общепите. Получала хорошо, но через полгода мысль о том, что у меня за плечами пять лет технического вуза, начала есть меня изнутри. И я уволилась. Жаль, конечно, что прежде не нашла работу.

Через два месяца безуспешных поисков (мне отказывали даже в вакансии секретаря или офис-менеджера в офисе!) меня охватила такая паника, что я снова начала рассматривать вакансии в общепите. Но в какой-то момент осознала: я же не просто так университет закончила! И решила претендовать на место инженера-сметчика, пусть и без опыта, зато с верой в себя и дипломом БНТУ. Меня взяли в фирму, отправили на курсы, зарплату дали мне — молодому специалисту — в 2009 году в 600 долларов. Даже не верится, были ж времена! Работа оказалось сложной, но очень мне нравилась.

Инженером-сметчиком я проработала пять лет, пока меня не «добил» кризис в строительстве. Уровень зарплаты упал до 300 долларов. И я снова задумалась о смене профессии. Устроилась в сеть кофе-поинтов. По иронии судьбы бариста я работала в том же бизнес-центре, где и располагалась мое последнее «строительное» место работы. Руководство, конечно, удивилось, но у виска крутить не стало.

«Когда решилась на переезд в Грузию, в кошельке лежало только 300 долларов»

— Через полгода я решилась на переезд в Грузию. В кошельке лежало только 300 долларов. Но в Тбилиси меня ждали друзья: было, где остановиться, пока искала работу и собственное съемное жилье. Почему Грузия? Меня привлекла простота ведения своего бизнеса и прекрасный климат. А еще возможность год жить в стране без получения каких-либо разрешений. Сложности с языком, отсутствие родных рядом и другой менталитет не пугали.

За год я осознала, что жизнь в Тбилиси отличается от жизни в Минске. Ты не очень зависишь от погоды: на улице чаще солнце, чем дождь. Работа отнимает много времени: чаще всего в Грузии предлагают работу 6 дней в неделю по 12 часов. И никого это не удивляет! Коммуналка примерно как в Минске, а квартиру можно снять дешевле: за 120 долларов в центре однокомнатная с маленькой кухней. Питание, как по мне, так дешевле: круглый год можно есть свежие овощи-фрукты. Одеться тоже выйдет бюджетнее, а вот косметика получается дороже.

В Грузии я фрилансила сметчиком, работала официантом в ресторане, барменом в отеле и освоила новую для себя профессию — администратор в хостеле. Теперь продвигаю собственный журналистский проект Tbilisifox о мероприятиях в столице и работаю бариста. Конечно, тут все приходится начинать заново. Но у меня есть мечта: хочу открыть свою кофейню в Тбилиси. Здесь очень много кафе и ресторанов, но кофе и сервис иногда желают лучшего. А хороший кофе я люблю!

Считаете, что у вас есть история получше? Тогда присылайте ее на адрес elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Как я поменял работу и жизнь». Письма принимаем до 1 июня. Полные условия конкурса можно прочитать здесь . Инфоподдержка — РАБОТА.TUT.BY .

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