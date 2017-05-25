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Исследования социологов: сколько денег нужно россиянину для «нормальной» жизни?
26.05.2017 12:31 — Разное | Ежедневник
Исследовательский холдинг Ромир установил, что финансовые запросы россиян за год выросли почти на 11 тыс. рублей.
Финансовые запросы россиян выросли за год на 10,9 тыс. рублей до 83,6 тыс. рублей и достигли максимума за шесть лет, передает
Каждая шестая семья в России (17%) готова довольствоваться бюджетом в размере до 45 тыс. рублей на 3-х человек, показал опрос исследовательского холдинга Ромир. Доход в более чем 120 тыс. рублей хотела бы иметь каждая пятая семья (22%). Число россиян, которые хотели бы получать от 90 до 120 тыс. на семью составило 17%.
Наиболее популярными ответами, как и в предыдущие годы, были доходы в 45-60 тыс. рублей (22%) и 60-90 тыс. рублей (24%) соответственно.
Две трети опрошенных (63%) претендуют на «нормальный» месячный доход на семью в размере от 45 до 120 тыс. рублей. В опросе Ромир приняло участие 1500 человек в возрасте от 18 лет, проживающих как в городах, так и в сельской местности.
Средний размер желаемого дохода россиян достиг 83,6 тыс. рублей - это на 10,9 тыс. рублей больше, чем годом ранее, пишет Ромир. В 2015 году для «нормальной жизни» россиянам требовалось 68,9 тыс. рублей, в 2016 году – до 72,7 тыс. рублей, отмечает Ромир. Таким образом, показатель финансовых мечтаний достиг самой высокой отметки за все годы измерений, констатирует Ромир.
По данным Росстата, средняя зарплата в апреле 2017 года составила 39 253 рубля.
Если в предыдущие два года кризис заставил россиян отказаться от излишеств, то сейчас уровень материальных запросов стал расти вслед за ростом цен, который отличается от официальных показателей инфляции, говорится в исследовании Ромир.
Официальный прогноз инфляции на 2017 год составляет 4%, однако внесенный в Госдуму законопроект о бюджетных поправках предлагает зафиксировать ее темпы на уровне 3,8%, при этом прогноз цены на нефть повышен до 45,6 долларов с 40 долларов за баррель. Предыдущие опросы Ромир показали, что для большинства россиян 2016 год запомнился именно кризисом, тяжелым финансовым положением и ростом цен.
Переоценка ценностей завершилась
Разница между средним желаемым и реальным доходами вновь стала ощутимой — 11,8 тыс. рублей. В прошлые годы причиной сближения материальных запросов и реальных зарплат Ромир называет переоценку ценностей на фоне кризиса, а не рост доходов. «В трудные времена меняется стиль потребления, происходит переориентация на самое необходимое. Мечты уходят, запросы становятся приближенными к реальности», — говорится в исследовании. В 2017 году средние реальные зарплаты даже немного сократились по сравнению с прошлым годом., отмечают социологи.
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в апреле упали на 7,6% по сравнению с апрелем 2016 года, за январь-апрель в реальном выражении они снизились на 2,2%. Как пишет Внешэкономбанк, этот показатель достиг уровня 2009 года.
Женщины — скромнее, чем мужчины
Материальные запросы женщин снова оказались немного скромнее, чем у мужчин: «в кризисные времена женщины становятся более рациональными и экономными».
Самые высокие финансовые аппетиты — у людей в группе 18-24 лет (89,8 тыс. рублей).
По традиции у жителей мегаполисов - более высокие требования к материальному достатку. Жители городов-миллионников в среднем попросили 118 тыс. рублей в месяц на семью из трех человек. В городах, где численность составляет 500 тыс. человек, запросы у жителей скромнее - 85 тыс. рублей в месяц. Самые скромные запросы — у жителей сельской местности: 67 тыс. рублей в месяц.
Запросы разнятся по регионам
Анализ результатов опроса по федеральным округам показал, что только на Дальнем Востоке желаемые доходы и зарплаты почти совпали с точностью до 600 рублей. В остальных же округах данные по запросам и средним реальным доходам разнятся, и в некоторых регионах — отличаются почти в два раза. Так, при среднем доходе на семью в Северо-Западном федеральном округе в 60 тыс. рублей респонденты хотели бы иметь 101 тыс. рублей в месяц.
Похожая разница между финансовыми запросами и реальностью наблюдается в Приволжском округе: при среднем доходе на семью с 40,8 тыс. рублей жители региона мечтают о 75,7 тыс. рублей для обеспечения «нормальной жизни». В Сибири и на юге страны разрыв между мечтами и реальностью составляет почти 1,8 раза. Немного меньше разница между запросами и реальными доходами в Центральном округе (35%) и на Урале (43%).
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Исследовательский холдинг Ромир установил, что финансовые запросы россиян за год выросли почти на 11 тыс. рублей.
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