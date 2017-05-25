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Киргизы-гастрабайтеры за 3 месяца вывезли из России 433 млн долларов
26.05.2017 12:14 — Разное | Ежедневник
Трудовые мигранты из Кыргызстана на 1 квартал 2017 года заработали в России и вывезли домой денежных средств на 67% больше, чем в 1 квартале 2016 года.
Как сообщает
За первый квартал 2016 года в Кыргызстан изРоссии физические лица перевели 291 млн долларов. Таким образом, за год сумма переводов увеличилась на 67%.
Это самое большое число переводов средств из России вКыргызстан за все время, так как за первые 3 месяца 2017 года был побит рекорд января-марта 2013 года, когда в Кыргызстан перевели 411 млн долларов.
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Трудовые мигранты из Кыргызстана на 1 квартал 2017 года заработали в России и вывезли домой денежных средств на 67% больше, чем в 1 квартале 2016 года.
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