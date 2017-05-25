Киргизы-гастрабайтеры за 3 месяца вывезли из России 433 млн долларов





Трудовые мигранты из Кыргызстана на 1 квартал 2017 года заработали в России и вывезли домой денежных средств на 67% больше, чем в 1 квартале 2016 года.

Как сообщает РБК , за первые три месяца 2017 года работающие в России трудовые мигранты из Кыргызстана перевели на родину 433 млн долларов, что на 67% больше, чем за тот же период в прошлом году. Такие данные опубликованы на сайте Национального банка республики.

За первый квартал 2016 года в Кыргызстан изРоссии физические лица перевели 291 млн долларов. Таким образом, за год сумма переводов увеличилась на 67%.

Это самое большое число переводов средств из России вКыргызстан за все время, так как за первые 3 месяца 2017 года был побит рекорд января-марта 2013 года, когда в Кыргызстан перевели 411 млн долларов.