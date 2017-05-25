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Экс-руководитель сельхозпредприятия Лунинецкого района приговорен к 7 годам колонии с конфискацией

26.05.2017 12:36 — Разное | БелТА  
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Экс-руководитель сельхозпредприятия Лунинецкого района приговорен к 7 годам колонии с конфискацией

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мозырским межрайонным отделом финансовых расследований выявлены факты получения взяток бывшим руководителем одного из сельскохозяйственных предприятий Лунинецкого района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Установлено, что в 2013 году экс-руководитель, используя должностное положение, принял в качестве незаконного вознаграждения телевизор, $1,3 тыс., пневматический пистолет. Этими взятками директора "мотивировали" к заключению договоров на поставку электрооборудования и запасных частей по заведомо завышенной цене.

Как следует из товарно-транспортных накладных, частная фирма из Могилева отгрузила хозяйству материальные ценности на сумму свыше Br84,6 тыс., хотя их фактическая стоимость составляла Br16,9 тыс. Кроме того, бывший руководитель сельхозпредприятия необоснованно уплатил Br26,5 тыс. за обещанную поставку товаров, которые впоследствии были недополучены. Вместо того чтобы блюсти интересы хозяйства, мздоимец рассчитывал и в дальнейшем получать незаконные вознаграждения.

Экс-руководитель признан виновным по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) и ч. 3 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и приговорен к 7 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет. С осужденного взыскан причиненный хозяйству ущерб на сумму Br94,2 тыс.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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