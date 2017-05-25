Спецназ ФСБ применил боевых роботов на маневрах в Крыму

Во время масштабных учений в Евпатории подразделения специального назначения ФСБ России применили при штурме «захваченного» санатория боевых роботов «Нерехта» и «Торнадо», пишет «Российская газета».

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Ролик с учений, снятый операторами Центра общественных связей ФСБ, был опубликован на YouTube. На кадрах можно увидеть, как «Нерехта» с бортовым номером «03» обстреливает из пулемета ПКТ окна многоэтажного здания, затем в бой вступает «Торнадо».

Благодаря уникальному колесному шасси, он без труда взбирается по лестничным пролетам санатория, где засели «условные» террористы. Благодаря специальному оборудованию для распознавания целей в темноте и датчикам движения, «Торнадо» уверенно продвигается по слабоосвещенным помещениям.

Роботом управляет оператор с помощью ноутбука по защищенным каналам радиосвязи. Также на видео показано, как происходит десантирование из новейших броневиков «Фалькатус».