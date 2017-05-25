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Лукашенко подписал указ о единой системе видеомониторинга в Беларуси

26.05.2017 12:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая — Sputnik. МВД Беларуси станет специально уполномоченным государственным органом, координирующим деятельность остальных государственных структур и иных организаций при создании, функционировании и использовании единой системы мониторинга общественной безопасности.

Лукашенко подписал указ о единой системе видеомониторинга в Беларуси
© Фото: пресс-служба президента
Большое око: подробности создания единой системы видеомониторинга

"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко  25 мая подписал Указ №187 "О республиканской системе мониторинга общественной безопасности", который предусматривает развитие в интересах обеспечения общественного порядка действующих в стране комплексов видеонаблюдения путем создания на основе единых технических требований централизованной системы мониторинга", — сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Система видеонаблюдения создается в целях обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления, раскрытия и пресечения преступлений, других правонарушений, розыска лиц, их совершивших, и лиц, без вести пропавших, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для этого предусматривается функционирование программного обеспечения видеоаналитики и специальных детекторов, позволяющих осуществлять фиксацию определенных событий. Планируется создание видеоархива с возможностью поиска необходимой информации. Предполагается, что уже в 2017 году около 4 тысяч объектов в Беларуси могут быть оснащены системами мониторинга.

Государственные органы будут автоматически получать информацию и анализ данных мониторинга о наступлении событий, которые могут повлиять на общественную безопасность.

Как ранее сообщал Sputnik, республиканская система мониторинга общественной безопасности будет состоять из локальных систем видеонаблюдения, специальных детекторов и датчиков задымления, пламени, аппаратуры, позволяющей обнаруживать взрывчатые, наркотические и радиоактивные вещества, тепловизионной аппаратуры. Также в систему будут объединены каналы связи единой республиканской сети передачи данных и программная платформа системы мониторинга.

 
Теги: Минск
 
 
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