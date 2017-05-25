Новое соглашение о сокращении добычи нефти соответствует интересам Азербайджана

Продление соглашения о сокращении добычи нефти соответствует интересам Азербайджана, сказал министр энергетики Натиг Алиев, комментируя решение, принятое странами - членами ОПЕК и не входящими в картель государствами. Об этом сообщает агентство Trend .

В Вене 25 мая в рамках 172-го заседания совета министров страны - производители нефти согласились продлить Венское соглашение по сокращению добычи нефти на девять месяцев - до конца первого квартала 2018 года. Азербайджан также поддержал это решение и присоединился к нему.

"Ожидается, что продление срока Венского соглашения обеспечит сохранение цен на нефть в пределах $55-60. Взятие Азербайджаном на себя обязательства по сокращению нефтедобычи еще на девять месяцев полностью соответствует интересам страны", - сказал Натиг Алиев.

В ноябре 2016 года страны - производители нефти, входящие в ОПЕК, достигли соглашения о сокращении добычи нефти, чтобы снизить ее переизбыток на рынке. В рамках соглашения ОПЕК взяла на себя обязательство с 1 января 2017 года снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки и довести ее до 32,5 млн баррелей. 10 декабря 2016 года 11 нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, в том числе Азербайджан, обязались сократить производство нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. Срок соглашения, заключенного на полгода, истекает 30 июня.-0-