Нюансы процесса штукатурки



Дешевый и надежный способ облицовки внутренней и внешней поверхности дома — традиционная штукатурка стен . Этот способ незаменим при внутренних работах. Современные отделочные технологии и широкий ассортимент товаров улучшают качество защитного покрытия стен. Как избежать ошибок во время работы и выбрать правильные материалы и инструменты.

Как проверить качество штукатурки и узнать ее состав?





Определить, из какого состава выполнена старая штукатурка стен очень просто. Если она имеет серый цвет — это цементная; желтовато-белый или цвет мела — гипсовая, бело-серый цвет у известково-цементной штукатурки. Для определения качества стену нужно «простукать» молотком. Там, где вы услышите «глухой» звук, необходимо отковырнуть штукатурку шпателем и снимать ее до того места, пока она не перестанет отваливаться. Трещины расширяют шпателем и удаляют отслоившиеся куски.

Миксер для штукатурки





Миксер необходим для получения качественного раствора. Наиболее удобен в работе специализированный миксер, оснащенный системами регулирования оборотов и ограничения пускового тока для ускорения вращения и предотвращения разбрызгивания. Чем выше скорость оборотов, тем лучше и быстрее размешивается раствор. Миксер с несколькими насадками более тяжелый и дорогой. Он требует просторной емкости, но таким инструментом значительно легче работать.

Что такое правило и как его выбрать?





Правило — это длинная ровная линейка, позволяющая обнаружить изъяны во время проверки оштукатуренной поверхности. Раньше правило делали из дерева. Современное правило — алюминиевый профиль. Он легкий и долговечный, почти не подвержен деформации. Длина правила обычно составляет от 1 до 2 метров и более. Наиболее удобно 2-метровое правило.

Некоторые современные модели оснащены встроенным гидроуровнем в виде ампул с жидкостью. При выборе такого правила нужно обращать внимание на герметичность корпуса.

Как выбрать сетку для штукатурки?





Сетка необходима для качественного закрепления раствора. При выборе сетки ориентируйтесь на размер ячеек и вид сетки. Для внутренних работ подойдут металлические, полиуретановые или полипропиленовые универсальные сетки со средним размером ячейки 22 х 35 мм. Для наружных работ лучше купить сетку из стекловолокна с ячейками — 5 х 5 мм. Такая сетка устойчива к перепаду температур и химическому воздействию.

Делаем смесь для штукатурки





Для выполнения штукатурных работ делают раствор на основе цемента или гипса, известкового раствора и заполнителя. Обычно в качестве заполнителя выступает песок. Качественный раствор должен быть однородным и хорошо сбалансированным, по консистенции напоминающим густое, вязкое тесто. Для работы с раствором на основе гипса необходимы навыки штукатурных работ, так как он очень быстро схватывается. Сейчас все чаще используются готовые сухие смеси с полимерными добавками, увеличивающими прочность штукатурки.

Что такое пластификатор?





Чтобы увеличить пластичность раствора в него вводят пластификатор. Раствор с ним легче наносится, получается более стойкий и прочный. Можно купить готовый пластификатор или добавить в раствор обойный клей КМЦ. Это более дешевый способ.

Пластификатор позволяет экономить расходные материалы, ускоряет высыхание штукатурки и препятствует появлению коррозии в арматуре.

Что такое маяк для штукатурных работ?





Штукатурка по маякам позволяет сделать более ровную поверхность. Маяки — это узкие вертикальные металлические выступы, прикрепляемые к стене с помощью дюбелей или раствора штукатурки. Их установка очень ответственное мероприятие и требует скрупулезности и внимания. Время, потраченное на установку маяков, окупается при выполнении штукатурных работ. Целью установки маяков является создание идеальной плоскости поверхности. Перед началом отделочных работ рекомендуется проверить отклонения стен от ровной плоскости. После отделки стен маяки удаляют.

Какой нужен инструмент для штукатурки стен?





Качество работы зависит от наличия инструмента и материалов. Для штукатурки стен вам потребуются:

мастерок;

шпатель;

правило с уровнем;

терка и полутерка;

маяки;

сетка;

штукатурные уголки;

гладилка стальная;

миксер строительный;

раствор;

ведро для раствора.

Так же вам потребуется несколько пар перчаток прорезиненных, так как штукатурный раствор очень едкий. Все эти материалы и инструменты помогут создать абсолютно ровную поверхность.

Как крепить сетку?





Перед началом работ сетку отрезают от рулона по размеру обрабатываемой поверхности. В бетонной и кирпичной стене сверлят отверстия и устанавливают пластиковые дюбели. Крепление сетки начинают сверху, закрепляя верхний край саморезами. Под шляпки можно наложить куски монтажной пены. Крепеж сетки выполняют в шахматном порядке, делая расстояние между саморезами 5 см. Стыки делают внахлест. Дополнительная фиксация не нужна, так как штукатурка стен надежно фиксирует сетку.

Замер толщины штукатурки





Толщина однослойной штукатурки для стен должна быть не более 20 мм на основе цемента и 15 мм на основе гипса. Если вы делаете работу сами, измерять толщину необязательно. Чтобы проверить качество работ у нанятых строителей, для измерения толщины слоя пользуются специальным прибором: цифровым толщинометром или электронным измерителем.

Затирка после штукатурки стен





После нанесения финишного слоя штукатурку затирают с помощью терки, слегка смачивая стену. Затирку проводят в 2 этапа. Круговыми движениями, совершаемыми против часовой стрелки, поэтапно обрабатывают небольшие части стены. На втором этапе затирку проводят войлочной теркой прямыми движениями, чтобы получить ровную и красивую поверхность.

Что нужно делать после штукатурки стен?





Готовые поверхности должны высохнуть. Штукатурка стен полностью высыхает в течение 1 месяца. Все это время стены лучше не трогать. Для ускорения высыхания нужно распахнуть окна и двери, чтобы обеспечить сквозной проток воздуха. После полного высыхания стены необходимо прогрунтовать, чтобы улучшить эксплуатационные качества штукатурки стен. Если планируется поклейка обоев, то стены просто промазывают обойным клеем.

Нужно ли шпаклевать оштукатуренные стены под обои?





Шпаклевать оштукатуренные поверхности необязательно, если вы планируете клеить толстые обои. Штукатурка затирается тёркой с использованием воды, поэтому получается абсолютно гладкая и ровная поверхность. Достаточно просто загрунтовать поверхность и провести оклейку. Акриловая грунтовка укрепляет штукатурку. Но если работы проведены некачественно или вы собираетесь клеить тонкие обои, шпаклевка не повредит. Перед покраской стен их можно просто зашпаклевать, не грунтуя.

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