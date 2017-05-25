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Минский школьник показал Лукашенко самодельный 3D-принтер
Ученик девятого класса минской гимназии № 6 Данила Елисеев представил Александру Лукашенко собственноручно собранный 3D-принтер.
Данила собрал свой 3D-принтер дома. Эта модель принтера — бюджетная, стоимость устройства составляет около 250 долларов,
Александр Лукашенко поинтересовался у девятиклассника, может ли он создавать более мощные модели, которые будут печатать различными материалами и несколькими цветами. Гимназист признался, что в данный момент работает над этим.
«Что бы ты хотел получить в качестве поддержки от государства? Надо разобраться, что ему надо, и помочь, — сказал глава государства. — Не стесняйся, говори, что нужно. А мы скажем, что сможем сделать».
Напомним, сегодня Александр Лукашенко
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Эта модель принтера - бюджетная, стоимость устройства составляет около 250 долларов.
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