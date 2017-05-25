Минский школьник показал Лукашенко самодельный 3D-принтер

Ученик девятого класса минской гимназии № 6 Данила Елисеев представил Александру Лукашенко собственноручно собранный 3D-принтер.



Фото: president.gov.by

Данила собрал свой 3D-принтер дома. Эта модель принтера — бюджетная, стоимость устройства составляет около 250 долларов, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко поинтересовался у девятиклассника, может ли он создавать более мощные модели, которые будут печатать различными материалами и несколькими цветами. Гимназист признался, что в данный момент работает над этим.

«Что бы ты хотел получить в качестве поддержки от государства? Надо разобраться, что ему надо, и помочь, — сказал глава государства. — Не стесняйся, говори, что нужно. А мы скажем, что сможем сделать».

Напомним, сегодня Александр Лукашенко посетил минскую школу № 61, рассказал школьникам о качествах настоящего лидера и призвал ценить время. Во время визита президенту рассказали , что более 80% белорусских школ будут начинать занятия в новом учебном году с 9 утра.