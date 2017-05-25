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Минский школьник собрал бюджетную модель 3D-принтера и продемонстрировал ее президенту

26.05.2017 13:40 — Разное | Ежедневник  
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Минский школьник собрал бюджетную модель 3D-принтера и продемонстрировал ее президенту

БЕЛТА

Стоимость принтера, собранного 9-класником в домашних условиях, оценивается подростком в 250 долларов

Учащийся 6-й минской гимназии Данила Елисеев 26 мая на выставке достижений детского и молодежного движения «Лидерские ориентиры - формула успеха», которая развернулась в средней школе № 61, продемонстрировал Александру Лукашенко собственноручно собранный 3D-принтер, передает БЕЛТА.

По словам подростка, данная модель - бюджетная (стоимость всего около 250 долларов), однако она не уступает дорогим промышленным аналогам. Данила Елисеев собрал свой 3D-принтер в домашних условиях и уже успел договориться с поставщиками о приобретении у них необходимых деталей. По его словам, спрос на изобретение есть.

Президент поинтересовался у школьника, может ли он создавать более мощные модели, которые будут печатать различными материалами и несколькими цветами. Гимназист признался, что в данный момент работает над этим.

«Что бы ты хотел получить в качестве поддержки от государства? Надо разобраться, что ему надо, и помочь», - поручил президент. Глава государства также сказал, что юному конструктору предоставят поддержку, если он обучит этому производству и других людей. «Не стесняйся, говори, что нужно. А мы скажем, что сможем сделать», - добавил он.

 
 
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Стоимость принтера, собранного 9-класником в домашних условиях, оценивается подростком в 250 долларов

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