Слуцкий школьник получил диплом конкурса Intel ISEF за изобретение нового смартфона

11-классник из Слуцка представил на престижном международном конкурсе свой проект «AirPhone - смартфон нового поколения».

Проект «AirPhone - смартфон нового поколения» учащегося 11-го класса средней школы №11 Слуцка Владислава Гадалова отмечен дипломом третей степени на международном научно-инженерном конкурсе Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF 2017), который прошел в Лос-Анджелесе, сообщает БЕЛТА.

По результатам конкурса проект учащегося из Слуцка также завоевал специальный приз от американской транснациональной компании Oracle. Право представлять Беларусь на международном конкурсе Intel ISEF Владислав Гадалов завоевал по результатам национального отбора (Belarus Science and Engineering Fair), где он стал одним из победителей. Свою работу он готовил под руководством учителя информатики средней школы №11 Слуцка Владимира Жука.