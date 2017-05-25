Накануне в Малом зале Дворца Республики состоялась премьера картины "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Перед показом для зрителей устроили шоу, показали русалок, попугая и Джека Воробья на ходулях. Действо проходило под музыку президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина.

Пятый фильм из серии "Пираты Карибского моря" рассказывает о том, как капитан Салазар охотится за Джеком Воробьем и его друзьями. Предыдущие части франшизы суммарно заработали в мировом прокате почти четыре миллиарда долларов.