|
Премьера пятых "Пиратов" в Минске: оркестр, попугай и дуэли
26.05.2017 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне в Малом зале Дворца Республики состоялась премьера картины "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Перед показом для зрителей устроили шоу, показали русалок, попугая и Джека Воробья на ходулях. Действо проходило под музыку президентского оркестра под управлением Виктора Бабарикина.
Пятый фильм из серии "Пираты Карибского моря" рассказывает о том, как капитан Салазар охотится за Джеком Воробьем и его друзьями. Предыдущие части франшизы суммарно заработали в мировом прокате почти четыре миллиарда долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В широкий прокат вышел фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Смотрите на видео, как прошла премьера с оркестром и аниматорами в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии