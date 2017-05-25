ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь готовит нацдоклад по стресс-тестам на БелАЭС

26.05.2017 13:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

ОСТРОВЕЦ, 26 мая — Sputnik. Беларусь передала Госатомнадзору результаты проведенных ранее стресс-тестов белорусской АЭС, и этот госорган приступил к подготовке Национального доклада, который затем будет представлен Евросоюзу, заявил в Островце заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

Беларусь готовит нацдоклад по стресс-тестам на БелАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Минэнерго рассказало, почему РБ выбрала российский проект для БелАЭС

"Наш оператор передал сегодня Госатомнадзору — государственному регулирующему органу — результаты стресс-тестов, и он приступил к подготовке Национального доклада", — сказал Михадюк.

По его словам, Беларусь официально уведомила Евросоюз о своем желании и готовности представить такой доклад на рассмотрение.

Михадюк также напомнил, что в январе в Беларуси была с визитом SEED-миссия МАГАТЭ. "В ближайшие дни мы ждем официального заключения по этой миссии", — добавил замминистра.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, общая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — еще через год.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск в ближайшие дни ждет от МАГАТЭ итоги работы состоявшейся в январе SEED-миссии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Слуцкий школьник получил диплом конкурса Intel ISEF за изобретение нового смартфона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика