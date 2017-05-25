Беларусь готовит нацдоклад по стресс-тестам на БелАЭС

ОСТРОВЕЦ, 26 мая — Sputnik. Беларусь передала Госатомнадзору результаты проведенных ранее стресс-тестов белорусской АЭС, и этот госорган приступил к подготовке Национального доклада, который затем будет представлен Евросоюзу, заявил в Островце заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.



© Sputnik / Виктор Толочко Минэнерго рассказало, почему РБ выбрала российский проект для БелАЭС

"Наш оператор передал сегодня Госатомнадзору — государственному регулирующему органу — результаты стресс-тестов, и он приступил к подготовке Национального доклада", — сказал Михадюк.

По его словам, Беларусь официально уведомила Евросоюз о своем желании и готовности представить такой доклад на рассмотрение.

Михадюк также напомнил, что в январе в Беларуси была с визитом SEED-миссия МАГАТЭ. "В ближайшие дни мы ждем официального заключения по этой миссии", — добавил замминистра.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, общая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — еще через год.