|
Беларусь готовит нацдоклад по стресс-тестам на БелАЭС
26.05.2017 13:24 — Разное | Sputnik Беларусь
ОСТРОВЕЦ, 26 мая — Sputnik. Беларусь передала Госатомнадзору результаты проведенных ранее стресс-тестов белорусской АЭС, и этот госорган приступил к подготовке Национального доклада, который затем будет представлен Евросоюзу, заявил в Островце заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Наш оператор передал сегодня Госатомнадзору — государственному регулирующему органу — результаты стресс-тестов, и он приступил к подготовке Национального доклада", — сказал Михадюк.
По его словам, Беларусь официально уведомила Евросоюз о своем желании и готовности представить такой доклад на рассмотрение.
Михадюк также напомнил, что в январе в Беларуси была с визитом SEED-миссия МАГАТЭ. "В ближайшие дни мы ждем официального заключения по этой миссии", — добавил замминистра.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200, общая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — еще через год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск в ближайшие дни ждет от МАГАТЭ итоги работы состоявшейся в январе SEED-миссии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии