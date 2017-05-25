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Нефти много не бывает: новое месторождение под Жлобином
26.05.2017 13:24 — Разное | Sputnik Беларусь
Новое месторождение белорусской нефти обнаружено на Восточно-Доброгощанской площади в Жлобинском районе. По предварительным данным, геологические запасы новой залежи составят от 350 до 800 тысяч тонн. После испытаний скважину передадут РУП "Белоруснефть" для эксплуатации.
По словам министра природных ресурсов и окружающей среды Андрей Ковхуто, прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился в два раза. "С учетом переоценки запасов ежегодный прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году составил 1,2 миллиона тонн. Годом ранее этот показатель составлял 600 тысяч тонн", — сказал министр.
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Каковы геологические запасы новой залежи нефти, станет известно по завершению испытаний. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры с нового месторождения.
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