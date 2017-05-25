Нефти много не бывает: новое месторождение под Жлобином

Новое месторождение белорусской нефти обнаружено на Восточно-Доброгощанской площади в Жлобинском районе. По предварительным данным, геологические запасы новой залежи составят от 350 до 800 тысяч тонн. После испытаний скважину передадут РУП "Белоруснефть" для эксплуатации.

По словам министра природных ресурсов и окружающей среды Андрей Ковхуто, прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился в два раза. "С учетом переоценки запасов ежегодный прирост запасов нефти Беларуси в 2016 году составил 1,2 миллиона тонн. Годом ранее этот показатель составлял 600 тысяч тонн", — сказал министр.