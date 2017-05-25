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Лукашенко - Семену Шапиро: Знаешь, как у нас Шорец откупился от Захарова?
Александр Лукашенко на
— И поставь всех в одинаковые условия. А то у нас Шорец (мэр Минска — SPORT.TYT.BY) откупился от Захарова знаешь как? Он ему передал в собственность «Чижовку» — то, что является жемчужиной страны, то, что должно у тебя в руках быть.
«Минск-Арена». «Динамо» платит за лед? Платит. А Захаров (главный тренер минской «Юности» — SPORT.TUT.BY) не платит. Это его собственность! Удивился даже, когда мне доложили: вроде и гостиницу какую-то передали клубу. Зачем вы в неравные условия ставить команды?
У него должен быть клуб, он должен зарабатывать деньги, дотация государства. Он должен за лед заплатить и за гостиницу, если живет. Как все! Давайте мы ему добавим где-то денег, но он должен платить! Это не его собственность, зачем ему отдавать этот лед? У вас этот ресурс должен быть!
Асташевич (первый вице-президент НОК — SPORT.TUT.BY) ездил по моему поручению в Канаду. Сколько там получают зарплаты? Ничего! Если чуть-чуть начал играть — то тебе 500 долларов дадут. 500! В Канаде! Это ничто! А клубам уровня Захарова там долларов, наверное, 700 дадут. Не больше! А уже когда ты поднялся, в НХЛ играешь и прочее — там по заслугам контракты заключают. А у нас: клюшку в руки взял — давай зарплату! Тебе дали лед — ты должен платить! Вот в чем причина — Семен Борисович, — сказал Александр Лукашенко.
Президент также пообещал Семену Шапиро в нагрузку к посту председателя ФХБ еще одну должность.
— Я еще вам нагрузочку государственную дам — придется какой-то областью как минимум заниматься и отвечать перед президентом. Это вам не нагрузка! — сказал Лукашенко.
До недавнего времени Семен Шапиро занимал должность председателя Миноблисполкома, от которой был освобожден через несколько дней после прихода к штурвалу руководителя Федерации хоккея Беларуси.
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