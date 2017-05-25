В Мозыре за взятки задержан бывший руководитель сельхозпредприятия





За «вознаграждение» директор заключал договора на поставку электрооборудования и запасных частей по заведомо завышенной цене.

Как сообщает пресс-служба КГК, Мозырским межрайонным отделом финансовых расследований выявлены факты получения взяток бывшим руководителем одного из сельскохозяйственных предприятий Лунинецкого района.

Установлено, что в 2013 году экс-руководитель, используя должностное положение, принял в качестве незаконного вознаграждения телевизор, 1,3 тыс. долларов и пневматический пистолет. Данными взятками директора «мотивировали» к заключению договоров на поставку электрооборудования и запасных частей по заведомо завышенной цене.

Как следует из товарно-транспортных накладных, частная фирма из Могилева отгрузила хозяйству материальные ценности на сумму свыше 84,6 тыс. рублей, хотя их фактическая стоимость составляла 16,9 тыс. рублей. Кроме того, бывший руководитель сельхозпредприятия необоснованно уплатил 26,5 тыс. руб. за обещанную поставку товаров, которые впоследствии были недополучены. Вместо того чтобы блюсти интересы хозяйства, мздоимец рассчитывал и в дальнейшем получать незаконные вознаграждения.

Экс-руководитель признан виновным по ч. 2 статьи 430 («получение взятки») и ч. 3 статьи 424 («злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и приговорен к 7 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет. С осужденного взыскан причиненный хозяйству ущерб на сумму 94,2 тыс. белорусских рублей.