Зарплаты бюджетников в апреле: врачи и преподаватели получают почти по 1000 рублей

Работники бюджетных организаций в апреле в среднем получали 588,4 рубля, сообщает Белстат. Это на 3,6 рубля, или на 0,6% больше, чем в марте . При этом реальная зарплата бюджетников за год упала на 0,1%. FINANCE.TUT.BY изучил, насколько заработки работников бюджетных организаций разнятся по регионам.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Лидируют по уровню апрельских зарплат бюджетники Минска — 730,6 рубля. Меньше всего получали в прошлом месяце работники бюджетных организаций Брестской области — 544,4 рубля. При этом только у брестских бюджетников в апреле упали зарплаты по сравнению с мартом.

Сколько получают бюджетники регион средняя зарплата, в рублях реальная зарплата в апреле к марту, в % Минск 730,6 -0,5 Минская область 563,6 +0,4 Брестская 544,4 -0,4 Витебская 558,3 +0,4 Гомельская 550,3 +0,2 Гродненская 544,7 +0,2 Могилевская 563,3 +0,1 по стране 588,4 -0,1

В здравоохранении в прошлом месяце в среднем получали 615,1 рубля. К примеру, врачи зарабатывали 980,8 рубля, а средний медперсонал — 609,7 рубля. В Минске и Минской области зарплаты врачей превысили 1000 рублей.

Сколько получают в здравохранении Регион в среднем в здравоохранении врачи средний медперсонал Минск 763,1 1 049,5 730,6 Минская область 623 1 025,1 625,3 Брестская область 560,4 917,1 557,2 Витебская область 575,5 990,2 585 Гомельская область 575,8 966,8 591,7 Гродненская область 564,3 866 554 Могилевская область 581,5 986,4 584 по стране 615,1 980,8 609,7

В образовании средняя зарплата в апреле упала на 2,3 рубля по сравнению с мартом и составила 538,1 рубля. Этот показатель вырос в прошлом месяце только в Минской и Могилевской областях.

Учителя в апреле в среднем по стране получали 657,2 рубля, а профессорско-преподавательский состав — 911,3 рубля.

Сколько получают в образовании Регион в среднем в образовании учителя професcоры и преподаватели Минск 651,9 714,2 961,7 Минская область 504,2 636 955,6 Брестская область 509,8 654,8 800,5 Витебская область 522,9 670,7 881,8 Гомельская область 503,3 662,7 885,3 Гродненская область 503,2 611,9 889 Могилевская область 511,8 629,6 722,5 по стране 538,1 657,2 911,3

Реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции, в апреле упала в бюджетных организациях Минска (-0,5%) и Брестской области (-0,4%).