Министерством юстиции 19 мая 2017 г. прекратило действие лицензии на риелторские услуги УП «АиП-недвижимость», в связи с грубым нарушением законодательства о лицензировании, выразившемся в передаче права на осуществление лицензируемой деятельности другому физическому лицу, сообщает пресс-служба Минюста .

Нарушения выявила плановая проверка, проведенная на основании многочисленных жалоб потребителей на деятельность этой организации.

В своих жалобах потребители указывали на:

— оказание им отдельных риелторских услуг лицами, не являющимися специалистами по риелторской деятельности

— некачественное оказание услуг

— понуждение к заключению договоров на оказание риелторских услуг.

Прверка подтвердила обоснованность жалоб.

Кроме того, проверка показала: агентство размещало в интернете рекламу арендных квартир, при отсутствии договоров с владельцами этих квартир. Людям, заинтересовавшимся рекламируемым УП «АиП-недвижимость» объектом недвижимости, сообщалось, что для найма необходимо вначале заключить договор с УП «АиП-недвижимость» на оказание риелторских услуг.

Некоторые потребители, привлеченные рекламируемыми УП «АиП-недвижимость» объектами недвижимости, заключали договор на оказание риелторской услуги по представлению письменной информации по найму жилья и оплачивали ее стоимость, поскольку иной возможности получить телефоны сдающихся квартир не имели. Однако реальной помощи они не получили.

В ходе проверки УП «АиП-недвижимость» выявлены и иные нарушения, свидетельствующие о ненадлежащей организации работы.

Действие лицензии УП «АиП-недвижимость» прекращается с 1 июня 2017 г.

Для расторжения заключенных с УП «АиП-недвижимость» договоров на оказание риелторских услуг потребителям следует обращаться в указанную организацию.

Министерство юстиции в очередной раз обращает внимание руководителей риелторских организаций на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства в сфере оказания риэлтерских услуг.