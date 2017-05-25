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В Минске водителю Volkswagen стало плохо за рулем, он врезался во встречный МАЗ

26.05.2017 14:01 — Разное | Tut.by  
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В Минске водителю Volkswagen стало плохо за рулем, и он совершил ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.


Фото: ГАИ Центрального района

Авария произошла 26 мая, около 12.00, на столичной улице Тимирязева. 69-летний водитель VW Golf ехал со стороны улицы Игнатенко в направлении улицы Саперов. В какой-то момент ему стало плохо за рулем, он выехал на полосу встречного движения и врезался в МАЗ.


Фото: ГАИ Центрального района

Прибывшие на место аварии медики осмотрели водителя легковушки и с подозрением на инсульт госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Предположительно, у 69-летнего мужчины случился инсульт.

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