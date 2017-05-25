В Минске водителю Volkswagen стало плохо за рулем, он врезался во встречный МАЗ

В Минске водителю Volkswagen стало плохо за рулем, и он совершил ДТП. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.



Фото: ГАИ Центрального района

Авария произошла 26 мая, около 12.00, на столичной улице Тимирязева. 69-летний водитель VW Golf ехал со стороны улицы Игнатенко в направлении улицы Саперов. В какой-то момент ему стало плохо за рулем, он выехал на полосу встречного движения и врезался в МАЗ.



Фото: ГАИ Центрального района

Прибывшие на место аварии медики осмотрели водителя легковушки и с подозрением на инсульт госпитализировали. Водитель грузовика не пострадал.