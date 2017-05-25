Как провести выходные в Минске, если в кармане - не больше 20 рублей

Последние майские выходные получились очень добрыми, потому что в субботу в Минске пройдет сразу два благотворительных забега. С этим, конечно, никак не связано световое шоу, Алиса Вокс и тракторный балет. Однако советуем все же рассмотреть и эти варианты для проведения досуга. Сверх того можем предложить музыкальную программу в Верхнем городе и многое другое.

« Гастрофест » — крафтовые закуски





Где: столичные завдения Когда: с 25 мая по 14 июня Сколько: 20 рублей

Популярный у минчан «Гастрофест» продолжается. На сей раз тема акции — «Крафт». А это значит, что три недели десяток столичных заведений будут предлагать крафтовые закуски к пиву. Механика фестиваля остается прежней: каждый день с 25 мая по 14 июня минчане могут попробовать любой из предложенных сетов в ресторанах — участниках фестиваля по фиксированной цене 20 рублей. За понравившееся блюдо можно проголосовать на сайте фестиваля gastrofest.by, в финале определится победитель. Напомним, что цель фестиваля, как признаются организаторы, — за умеренную цену познакомить минчан с различными кухнями и шеф-поварами лучших столичных заведений.



Фото из архива. Автор: Анна Иванова, TUT.BY

Где: EventSpace (ул. Октябрьская, 16А) Когда: 26 мая, в 19.30 Сколько: вход бесплатный, но нужна регистрация

OkiDog организует серию встреч с кинологами, в ходе которых в расслабленной обстановке будут говорить о самых интересных и полезных вещах для владельцев собак.

Тема первого meet-up: «Дрессировка. С чего начать?». Спикер — опытный кинолог Юлия Торсунова. Вход бесплатный, и с собаками можно.





Где: кинотеатр «Пионер» (ул. Энгельса, 20) Когда: 26−28 мая (сеансы в 16.30, 18.30, 19.00) Сколько: вход на мероприятие свободный. Билеты можно получить в фойе кинотеатра c 15.00 ежедневно

Открывать кинофестиваль будет семейная мелодрама «Магазинчик Чан-су». Фильм является своеобразным доказательством того, что первая любовь может случиться в любом возрасте. Специально для кинофестиваля фильм переведен на белорусский язык. В продолжение кинофеста зрителям будет впервые представлен фильм ужасов под названием «Монстр», который расскажет о том, что скрывают в себе воды реки Ханган. Закроет мероприятие драма «Продавец лекарств», рассказывающая о том, на что готов отец ради выздоровления родной дочери. Представленные киноленты будут сопровождаться русскими субтитрами.





Где: Верхний город (пл. Свободы, 23а) Когда: 27 мая, 14.00 Сколько: бесплатно

Программа в 14.00 стартует в Музыкальном переулке, где выступит Евгений Долич и Андрей Бутенко. В Каретном дворике к вечеру можно будет услышать группу «S°unduk». А на арт-террасе проведут танцевальный мастер-класс Dance Cafe.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Где: Тивали, (ул. Притыцкого, 29) Когда: 27 мая, 12.00 Сколько: бесплатно

Фестиваль предложит посетителям окунуться в мир детства: игры и мастер-классы пройдут на нескольких площадках у торгового центра «Тивали». В частности, можно будет посмотреть постановку известной сказки «Алиса в Зазеркалье» и поучаствовать в научном шоу, чтобы проверить малоизвестные факты во время увлекательных экспериментов.

Во время KidFest покажут фристайл с собакой. Дрессированный питомец выполнит под музыку танцевальные «па». Заодно можно будет пообщаться с ручным енотом: в специальной фотозоне предложат сделать с ним селфи и покормить морковкой. Развлекать посетителей будут и «говорящие» динозавры.





Где: Лошицкая усадьба (пр-д Чижевских, 8/2) Когда: 27 мая, 19.00 Сколько: цена билета (включает осмотр экспозиции музея): 5 рублей,

для детей до 7 лет вход бесплатный

Впервые в истории музея «Лошицкая усадьба», расположенного в Лошицком усадебно-парковом комплексе, будет исполнена серия концертов музыкальной программы «Майские музыкальные вечера» — «Весенняя серенада», «Музыка в белорусских усадьбах», «И жизнь, и слезы, и любовь…». Спустя столетие музыка белорусских, русских и европейских композиторов минувших эпох вновь зазвучит в бальном зале усадебного дома.

Инициатором мероприятия выступили участники международного музыкального проекта Young Voices, концерты которых традиционно проходят в исторических пространствах — музеях, дворцах и замках Беларуси.



Снимки из архива. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Где: ДК Минского тракторного завода (ул. Долгобродская, 24) Когда: 27 мая — с 15.00, 28 мая — с 11.00 Сколько: бесплатно

27 и 28 мая Минский тракторный завод будет праздновать 71 год со дня основания. В субботу минчан приглашают на концерт, световое шоу и тракторный балет. А в воскресенье завод откроет свои двери для посетителей.

Здесь пройдет концерт с участием артистов из Беларуси, России и Украины («Тяни-толкай», Apple Tea, ВИА «Древляне»). Обещали также приехать участники «Евровидения-2017» Naviband. А завершится все выступлением экс-солистки группировки «Ленинград» Алисы Вокс из Санкт-Петербурга. Световое шоу на зданиях завода и горизонтальный фейерверк зрители увидят в 22.30.



Фото из архива. Автор: Александр Васюкович, TUT.BY

Где: Дворец искусств (ул. Козлова, 3) Когда: 27−28 мая, 12.00 Сколько: вход для зрителей 10 рублей Купить билет

«Мотоцикл как произведение искусства» — именно так звучит концепция фестиваля в этом году. На Recast Moto Fest — 2017 основной акцент будет сделан на дизайн, стиль и уникальность каждого мотоцикла. В этом году будут представлены более 50 кастом-мотоциклов не только от отечественных кастомайзеров, но и от участников из Литвы, Украины и России. Для гостей фестиваля будут организованы разнообразные тематические развлечения: художественная экспозиция, маркет лимитированных аксессуаров и сувениров ручной работы, мастер-классы, барбершоп, тату-салон, а также тематические споты от «Детских творческих мастерских» и зона с детскими мотоциклами для маленьких посетителей фестиваля.



Фото из архива. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Где: старт в Лошицком парке и возле «Минск-Арены» Когда: 27 мая — в 11.00 в Лошицком парке, в 12.00 — у «Минск-Арены» Сколько: бесплатно

В субботу в Минске пройдут сразу два благотворительных забега. Желающие смогут поучаствовать в сборе денег на спортивный детский лагерь для детей с инвалидностью, а также пациентам РНПЦ детской хирургии. Утром 27 мая, в 11.00, в Лошицком парке начнется благотворительный забег на дистанции 10 км, 5 км и 600 метров (для детей и начинающих). Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте .

А в 12.00 у «Минск-Арены» начнется забег в помощь детям с проблемами сердца и сосудов. За каждый километр мобильный оператор velcom переведет в адрес РНПЦ детской хирургии 4 рубля. Регистрация не требуется. Бегунов ждут памятные медали и концерт.



Фото: vk.com/minskstreetgamez

Где: Минск-Арена (пр-т Победителей, 111) Когда: 27−28 мая, с 12.00 Сколько: вход на большинство контестов — бесплатный

Экстремалы из разных стран посоревнуются в Минске в паркуре, воркауте, роллер-спорте, стритболе, футбольном фристайле, панна-футболе, скейтборде, ВМХ, самокате и брейк-дансе. Организаторы расширили список дисциплин и добавили в этом году контесты по самокату, панне — разновидности футбольного фристайла, брейк-дансу и воркауту.

В парке экстремальных видов спорта в субботу, с 12.00 до 20.00, и воскресенье, с 12.00 до 15.00, можно будет бесплатно посмотреть все дисциплины, кроме роллер-контеста и некоторых номинаций фристайла, брейкинга и стритбола, которые состоятся в рамках воскресной программы на конькобежном стадионе «Минск-Арены» с 10.00 до 18.00 (стоимость — 4 рубля).