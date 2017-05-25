Как провести выходные в Минске, если в кармане - не больше 20 рублей

Последние майские выходные получились очень добрыми, потому что в субботу в Минске пройдет сразу два благотворительных забега. С этим, конечно, никак не связано световое шоу, Алиса Вокс и тракторный балет. Однако советуем все же рассмотреть и эти варианты для проведения досуга. Сверх того можем предложить музыкальную программу в Верхнем городе и многое другое.
Популярный у минчан «Гастрофест» продолжается. На сей раз тема акции — «Крафт». А это значит, что три недели десяток столичных заведений будут предлагать крафтовые закуски к пиву. Механика фестиваля остается прежней: каждый день с 25 мая по 14 июня минчане могут попробовать любой из предложенных сетов в ресторанах — участниках фестиваля по фиксированной цене 20 рублей. За понравившееся блюдо можно проголосовать на сайте фестиваля gastrofest.by, в финале определится победитель. Напомним, что цель фестиваля, как признаются организаторы, — за умеренную цену познакомить минчан с различными кухнями и шеф-поварами лучших столичных заведений.
Сколько: вход на мероприятие свободный. Билеты можно получить в фойе кинотеатра c 15.00 ежедневно
Открывать кинофестиваль будет семейная мелодрама «Магазинчик Чан-су». Фильм является своеобразным доказательством того, что первая любовь может случиться в любом возрасте. Специально для кинофестиваля фильм переведен на белорусский язык. В продолжение кинофеста зрителям будет впервые представлен фильм ужасов под названием «Монстр», который расскажет о том, что скрывают в себе воды реки Ханган. Закроет мероприятие драма «Продавец лекарств», рассказывающая о том, на что готов отец ради выздоровления родной дочери. Представленные киноленты будут сопровождаться русскими субтитрами.
Программа в 14.00 стартует в Музыкальном переулке, где выступит Евгений Долич и Андрей Бутенко. В Каретном дворике к вечеру можно будет услышать группу «S°unduk». А на арт-террасе проведут танцевальный мастер-класс Dance Cafe.
Фестиваль предложит посетителям окунуться в мир детства: игры и мастер-классы пройдут на нескольких площадках у торгового центра «Тивали». В частности, можно будет посмотреть постановку известной сказки «Алиса в Зазеркалье» и поучаствовать в научном шоу, чтобы проверить малоизвестные факты во время увлекательных экспериментов.
Во время KidFest покажут фристайл с собакой. Дрессированный питомец выполнит под музыку танцевальные «па». Заодно можно будет пообщаться с ручным енотом: в специальной фотозоне предложат сделать с ним селфи и покормить морковкой. Развлекать посетителей будут и «говорящие» динозавры.
Сколько: цена билета (включает осмотр экспозиции музея): 5 рублей,
для детей до 7 лет вход бесплатный
Впервые в истории музея «Лошицкая усадьба», расположенного в Лошицком усадебно-парковом комплексе, будет исполнена серия концертов музыкальной программы «Майские музыкальные вечера» — «Весенняя серенада», «Музыка в белорусских усадьбах», «И жизнь, и слезы, и любовь…». Спустя столетие музыка белорусских, русских и европейских композиторов минувших эпох вновь зазвучит в бальном зале усадебного дома.
Инициатором мероприятия выступили участники международного музыкального проекта Young Voices, концерты которых традиционно проходят в исторических пространствах — музеях, дворцах и замках Беларуси.
Где: ДК Минского тракторного завода (ул. Долгобродская, 24)
Когда: 27 мая — с 15.00, 28 мая — с 11.00
Сколько: бесплатно
27 и 28 мая Минский тракторный завод будет праздновать 71 год со дня основания. В субботу минчан приглашают на концерт, световое шоу и тракторный балет. А в воскресенье завод откроет свои двери для посетителей.
Здесь пройдет концерт с участием артистов из Беларуси, России и Украины («Тяни-толкай», Apple Tea, ВИА «Древляне»). Обещали также приехать участники «Евровидения-2017» Naviband. А завершится все выступлением экс-солистки группировки «Ленинград» Алисы Вокс из Санкт-Петербурга. Световое шоу на зданиях завода и горизонтальный фейерверк зрители увидят в 22.30.
«Мотоцикл как произведение искусства» — именно так звучит концепция фестиваля в этом году. На Recast Moto Fest — 2017 основной акцент будет сделан на дизайн, стиль и уникальность каждого мотоцикла. В этом году будут представлены более 50 кастом-мотоциклов не только от отечественных кастомайзеров, но и от участников из Литвы, Украины и России. Для гостей фестиваля будут организованы разнообразные тематические развлечения: художественная экспозиция, маркет лимитированных аксессуаров и сувениров ручной работы, мастер-классы, барбершоп, тату-салон, а также тематические споты от «Детских творческих мастерских» и зона с детскими мотоциклами для маленьких посетителей фестиваля.
Когда: 27 мая — в 11.00 в Лошицком парке, в 12.00 — у «Минск-Арены»
Сколько: бесплатно
В субботу в Минске пройдут сразу два благотворительных забега. Желающие смогут поучаствовать в сборе денег на спортивный детский лагерь для детей с инвалидностью, а также пациентам РНПЦ детской хирургии. Утром 27 мая, в 11.00, в Лошицком парке начнется благотворительный забег на дистанции 10 км, 5 км и 600 метров (для детей и начинающих). Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
А в 12.00 у «Минск-Арены» начнется забег в помощь детям с проблемами сердца и сосудов. За каждый километр мобильный оператор velcom переведет в адрес РНПЦ детской хирургии 4 рубля. Регистрация не требуется. Бегунов ждут памятные медали и концерт.
Сколько: вход на большинство контестов — бесплатный
Экстремалы из разных стран посоревнуются в Минске в паркуре, воркауте, роллер-спорте, стритболе, футбольном фристайле, панна-футболе, скейтборде, ВМХ, самокате и брейк-дансе. Организаторы расширили список дисциплин и добавили в этом году контесты по самокату, панне — разновидности футбольного фристайла, брейк-дансу и воркауту.
В парке экстремальных видов спорта в субботу, с 12.00 до 20.00, и воскресенье, с 12.00 до 15.00, можно будет бесплатно посмотреть все дисциплины, кроме роллер-контеста и некоторых номинаций фристайла, брейкинга и стритбола, которые состоятся в рамках воскресной программы на конькобежном стадионе «Минск-Арены» с 10.00 до 18.00 (стоимость — 4 рубля).
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