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Эксперты обсудят, почему дети уходят из семьи
26.05.2017 14:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Для многих стран в мире 25 мая – Международный день пропавших детей. 1 июня отмечается Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. Очень часто недопонимание между родителями и детьми, конфликты в семье приводят к тому, что дети уходят из, казалось, даже благополучных семей. Недавно в Беларуси произошли несколько резонансных случаев ухода несовершеннолетних детей из дома.
Что толкает детей на уход из дома, что может стать причиной поиска ребенком "лучшей жизни", как родителям понять возможность психологического срыва детей и предупредить попытку уйти из семьи – эти и другие темы обсудят эксперты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.
В мероприятии приглашены принять участие:
В Минске:
В Бишкеке:
В Кишиневе:
В Астане:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в понедельник, 29 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail:
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
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В понедельник, 29 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск - Астана - Бишкек - Кишинев, посвященный Международному дню защиты...
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