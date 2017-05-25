Эксперты обсудят, почему дети уходят из семьи

Для многих стран в мире 25 мая – Международный день пропавших детей. 1 июня отмечается Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. Очень часто недопонимание между родителями и детьми, конфликты в семье приводят к тому, что дети уходят из, казалось, даже благополучных семей. Недавно в Беларуси произошли несколько резонансных случаев ухода несовершеннолетних детей из дома.

Что толкает детей на уход из дома, что может стать причиной поиска ребенком "лучшей жизни", как родителям понять возможность психологического срыва детей и предупредить попытку уйти из семьи – эти и другие темы обсудят эксперты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы.

В мероприятии приглашены принять участие:

В Минске:

семейный психолог, гештальт-терапевт Оксана МЯСНИКОВА.

В Бишкеке:

кризисный психолог, арт-терапевт Эльмира ИСАЕВА.

В Кишиневе:

психолог-консультант Людмила СЕМИНА-ГИЦУ.

В Астане:

психологи по вопросам семьи.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии, которое состоится в понедельник, 29 мая, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

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