ОСТРОВЕЦ, 26 мая — Sputnik. В РФ с позитивом воспринимают белорусский атомный проект, а претензии Литвы по этой тематике к Минску вызывают "некоторую долю улыбки", заявил посол России в Беларуси Александр Суриков.

"Мы воспринимаем это с некоторой долей улыбки. Ведь чем руководствуется Литва в своем оппозиционном движении? Затевалось строительство Висагинской АЭС, причем по японскому проекту, инвестор поэтому не нашлось и проект завалился", — сказал Суриков в пятницу журналистам в Островце.



© Sputnik / Виктор Толочко Суриков: Беларусь может построить еще два ядерных реактора

По его словам, в случае успеха ядерного проекта Литва могла бы получить прирост ВВП до 50%, в обществе бы улучшились настроения, вся жизнь в стране стала бы лучше. "Литва оскорблена в своих лучших чувствах, причем в первую очередь политики", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что со строительством БелАЭС Беларусь получит возможность не только диверсифицировать свою энергетику, но и привнесет в страну новые технологии. Кроме того, улучшится жизнь людей.

БелАЭС строится при участии России рядом с городом Островец в Гродненской области, находящимся недалеко от столицы Литвы, Вильнюса. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока намечен на 2019 год, второго — спустя год.

Литва не раз выражала беспокойство в связи с возможными инцидентами на АЭС, однако, по словам специалистов, Вильнюс так и не предоставил никаких рациональных аргументов. Минск, в свою очередь, заявлял, что БелАЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.