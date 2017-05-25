Прохожие помогли задержать грабителя в Лунинце

26 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прохожие помогли милиционерам задержать грабителя магазина в Лунинце, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел 26 мая около 00.20 на привокзальной площади. В круглосуточный магазин "Ласунак" Лунинецкого райпо зашел мужчина в перчатках и с натянутым на лицо шарфом. В этот момент в магазине никого кроме 44-летнего продавца не было. Достав из кармана кухонный нож, неизвестный перелез через прилавок и под угрозой применения насилия потребовал выручку. Испуганная женщина достала из кассы не менее Br310 и передала их грабителю. Забрав деньги, тот бросился наутек.

Происходящее в магазине с улицы через витрину увидел проходивший мимо с девушкой 19-летний местный житель, учащийся второго курса Брестского государственного колледжа сферы обслуживания. Парень бросился вслед за убегавшим преступником. Догнав, повалил его на землю. На помощь подоспел еще один прохожий - работник локомотивного депо. Вместе они скрутили беглеца. В этот момент на место происшествия прибыли вызванные продавцом по кнопке тревожной сигнализации наряды милиции из отдела Департамента охраны и отдела внутренних дел на транспорте.

Грабителем оказался 35-летний житель Лунинца, работающий дворником в одной из школ райцентра, ранее не судимый. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

"Проявившие смелость и сознательность граждане обязательно будут поощрены", - отметил официальный представитель УВД.-0-