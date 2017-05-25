Лукашенко о школе: чего хотим ― угодить родителям, учителям или детям?

В пятницу, 26 мая, президент Беларуси посетил республиканский форум молодёжного парламентаризма "Юные лидеры: диалог на равных", который проходит в столичной школе №61. Основной темой обсуждения стали актуальные вопросы школьной реформы.

По информации министра образования Беларуси Игоря Карпенко, 82,5% школ страны с 1 сентября 2017 года будут начинать занятия с 9 утра. В 17,2% школ уроки начнутся с 8:30 утра, и только в 0,3% учреждений среднего образования учеба будет начинаться, как и прежде, с 8 утра.

"Для того чтобы человек усваивал материал, он должен себя хорошо чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель — здоровье детей и способность усваивать материал. А не то, что он первый час раскачивается, спит, полуспит и так далее. Кто с этим будет спорить? Никто. Так делаем мы это или нет, вот из чего надо исходить", — отметил Лукашенко.



© Sputnik Константин Чалабов Более 82% всех школ будут начинать уроки с девяти утра

Министр образования сообщил о том, что проблем с переносом начала занятий на 9 часов утра нет в сельских школах и учреждениях образования, где учебный процесс организован в одну смену. Сложности могут возникнуть в школах, работающих в две учебные смены, но вопросы с переносом графика оперативно решаются за счет сокращения времени перемен между уроками.

"Родители скажут, а вот нам там работа, нам туда-сюда. Знаете, если настоящие родители, то они ради ребенка готовы сделать все. Ну и, наверное, тут тоже надо подойти творчески", — сказал Лукашенко.

По мнению главы государства, менее проблемным выглядит перенос начала занятий в 10-м и 11-м классах школ, "там может быть еще как-то терпимо", считает президент. Совершенно иначе должен выглядеть график для учеников младшего возраста.

"Это не мое личное, хоть и у меня ребенок, но он уже вырос, но я видел, как это было все. Поэтому нам надо определиться от чего мы отталкиваемся, чего мы хотим — родителям и учителям угодить, или детям", — сказал Лукашенко.

Кроме того, согласно изменениям в постановление о санитарных нормах в школах, опубликованным Министерством здравоохранения, перемена между двумя сменами в школах будет сокращена на 5 минут — с 20 до 15 минут. Время перемен между уроками, как и прежде, будет составлять не менее 10 минут. В то же время в школах отменены большие перемены — получасовая в первой смене и 20-минутная во второй.

Также во время форума президенту Беларуси представлены сигнальные экземпляры новых учебников, часть из них поступит в школы уже в новом учебном году. К 1-му сентября будут обновлены все учебные программы для средней школы.

Комментарий Александра Лукашенко о школьной реформе слушайте на радио Sputnik Беларусь.