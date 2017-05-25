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Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен выступит на чемпионате Европы в Чехии

26.05.2017 14:36 — Разное | Tut.by  
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В чешском Рачице сегодня стартовал чемпионат Европы по академической гребле, на котором будет разыгран 21 комплект наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: worldrowing.com

Самой опытной в составе белорусской команды является двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, которая выступит в соревнованиях одиночных лодок.

На первом в нынешнем сезоне этапе Кубка мира в Белграде в начале мая Карстен остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место в своем виде программы. В сербской столице в активе белорусов была бронза женской четверки распашной.

На континентальном первенстве в Рачице белорусские гребцы также поспорят за медали еще в пяти видах соревновательной программы. Сегодня проходят предварительные заезды, первый финал намечен на 27 мая, а остальные медальные старты состоятся 28 мая.

После завершения чемпионата Европы мастера академической гребли примут участие в двух этапах Кубка планеты: в июне в Польше и в июле в Швейцарии. Главный старт сезона — чемпионат мира — пройдет с 23 сентября по 1 октября в Сарасоте (США).

 
 
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В чешском Рачице сегодня стартовал чемпионат Европы по академической гребле, на котором будет разыгран 21 комплект наград.

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