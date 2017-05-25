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Белорус стал победителем теннисного турнира в Шимкенте в парном разряде

26.05.2017 14:28 — Разное | Tut.by  
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Белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо стали победителями парного разряда на турнире в казахстанском Шимкенте (призовой фонд — $ 50 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном матче белорусско-чилийский тандем взял верх над аргентинско-бельгийским дуэтом Хуан Пабло Паз / Клемент Гинс — 6:4, 6:1.

В одиночном разряде этих соревнований сегодня пройдут полуфиналы: Рикардас Беранкис (Литва) — Александр Недовесов (Казахстан), Янник Ханфманн (Германия) — Карлос Табернер (Испания). Победители полуфинальных матчей 27 мая встретятся в решающем поединке за главный приз.

 
 
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Белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо стали победителями парного разряда на турнире в казахстанском Шимкенте (призовой фонд - $...

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