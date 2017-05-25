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В Минске легковушка врезалась в припаркованный тягач
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль ВАЗ-2107 врезался в припаркованный тягач, при этом пострадали 4 человека. Такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.
ДТП произошло 25 мая около 17.00 на ул.Камайской. Легковой автомобиль ВАЗ-2107 2009 года выпуска столкнулся с припаркованным вдоль проезжей части седельным тягачом с полуприцепом.
Из салона легковушки спасатели при помощи специального инструмента деблокировали женщину 1953 года рождения. Ее и еще троих пострадавших мужчин с различными травмами госпитализировали в лечебное учреждение.-0-
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ДТП произошло 25 мая около 17.00 на ул.Камайской. Легковой автомобиль ВАЗ-2107 2009 года выпуска столкнулся с припаркованным вдоль проезжей части седельным тягачом с...
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