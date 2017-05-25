ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дапкюнас: в местах вооруженных конфликтов защита нужна не только медикам, но и переводчикам

26.05.2017 14:42 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Дапкюнас: в местах вооруженных конфликтов защита нужна не только медикам, но и переводчикам

На открытой дискуссии в Совете Безопасности ООН Беларусь подняла вопрос о необходимости повышения правовой защиты переводчиков в условиях вооруженного конфликта.

Как сообщила пресс-служба МИД, постоянный представитель Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас принял участие в открытой дискуссии в Совете Безопасности ООН на тему «Защита гражданского населения и медицинского персонала во время вооруженных конфликтов».

В своем выступлении Дапкюнас подчеркнул наличие в местах конфликтов еще одной категории гражданского населения, которая требует специальной защиты, - переводчиков.

Постпред Беларуси обратился к статистике, которая свидетельствует об огромных потерях среди профессионалов-лингвистов, способствующих установлению диалога между противоборствующими сторонами и с гражданским населением.

Дапкюнас призвал государства-члены ООН предпринять обсуждение международного документа, который бы повысил правовую защиту переводчиков в условиях вооруженного конфликта и в ситуации постконфликтного миростроительства.

Инициирование Беларусью этого вопроса в Совете Безопасности ООН стало продолжением системных усилий делегации Беларуси при ООН, направленных на придание большего внимания и уважения к этой профессии, тесно связанной с дипломатической и международной деятельностью.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На открытой дискуссии в Совете Безопасности ООН Беларусь подняла вопрос о необходимости повышения правовой защиты переводчиков в условиях вооруженного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске легковушка врезалась в припаркованный тягач
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика