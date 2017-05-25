Дапкюнас: в местах вооруженных конфликтов защита нужна не только медикам, но и переводчикам





На открытой дискуссии в Совете Безопасности ООН Беларусь подняла вопрос о необходимости повышения правовой защиты переводчиков в условиях вооруженного конфликта.

Как сообщила пресс-служба МИД, постоянный представитель Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас принял участие в открытой дискуссии в Совете Безопасности ООН на тему «Защита гражданского населения и медицинского персонала во время вооруженных конфликтов».

В своем выступлении Дапкюнас подчеркнул наличие в местах конфликтов еще одной категории гражданского населения, которая требует специальной защиты, - переводчиков.

Постпред Беларуси обратился к статистике, которая свидетельствует об огромных потерях среди профессионалов-лингвистов, способствующих установлению диалога между противоборствующими сторонами и с гражданским населением.

Дапкюнас призвал государства-члены ООН предпринять обсуждение международного документа, который бы повысил правовую защиту переводчиков в условиях вооруженного конфликта и в ситуации постконфликтного миростроительства.

Инициирование Беларусью этого вопроса в Совете Безопасности ООН стало продолжением системных усилий делегации Беларуси при ООН, направленных на придание большего внимания и уважения к этой профессии, тесно связанной с дипломатической и международной деятельностью.