Ведущие тренеры хоккейных школ «Динамо» и «Юности» будут консультировать коллег из регионов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор СДЮШОР БФСО «Динамо» Дмитрий Басков.



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На заседании 25 мая у главы государства Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея с шайбой обсуждалось и положение дел в детско-юношеских школах. По мнению директора СДЮШОР, в Беларуси созданы хорошие условия для занятий: 32 крытых катка и шесть открытых площадок, 25 школ обеспечивают подготовку спортивного резерва по хоккею, более 5 тыс. занимающихся хоккеем, что говорит о его массовости и популярности.

Однако число учащихся по регионам заметно отличается. К примеру, в трех спортшколах в Минске хоккеем занимается детей больше, чем в восьми ДЮСШ Брестской области.

— Причин такого положения несколько: слабое материально-техническое обеспечение в спортшколах, в группах начальной подготовки нет соответствующей экипировки. Таким образом, теряем маленьких детей, которые при выборе вида спорта отдают предпочтение иным, так как родители не могут себе позволить дорогостоящую хоккейную амуницию.

Вдобавок в регионах, это известно, низкая квалификация тренерских кадров. Тренеры из Минска на маленькую зарплату в небольшом городе не соглашаются или отрабатывают положенный срок по распределению и уезжают. Детей учить некому. Руководители на местах не выполняют до конца учебную программу, количества занятий на льду недостаточно. Директор отдает предпочтение массовому катанию, любительским лигам, так как необходимо зарабатывать деньги на содержание ледового дворца. Но надо находить компромисс, — отметил Дмитрий Басков.

По его словам, президент Беларуси поручил вывести зарплату детского тренера на достойный уровень, которая будет напрямую зависеть от квалификации специалиста и текущих спортивных результатов его группы.

— Глава государства предложил изучить возможности изготовления на белорусских предприятиях достойной детской защитной экипировки, чтобы она была по приемлемой цене. Также поручено ведущим спортивным хоккейным школам «Динамо» и «Юности», тренерам этих учреждений взять шефство над региональными ДЮСШ, проконтролировать процессы, которые там происходят, помочь с методическим обеспечением, проводить совместные тренировочные лагеря, — рассказал Дмитрий Басков.