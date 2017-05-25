Лебеди, совы, дизайнерские штучки: как выглядят подъезды, на которые не пожалели денег

Это уже похоже на тенденцию: людям становится важно не только как выглядит их квартира, но и места общего пользования. Некоторые жильцы многоквартирных домов готовы тратиться на ремонт подъездов даже в новостройках, лишь бы их жилье отличалось от типового. Про один такой подъезд, где жильцы сделали дизайнерский ремонт за свой счет, мы недавно писали . Поскольку этот пример далеко не единственный, REALTY.TUT.BY сделал подборку фото подъездов, на которые жильцы не пожалели денег.

В спальных микрорайонах подъезды спасают от серости художественной росписью

Сейчас этим мало кого удивишь, но в 2005 году подъезд с художественной росписью в обычной хрущевке на Уборевича (микрорайон Чижовка) был признан лучшим в Минске. Сестрица Аленушка, мультяшка-кабан Пумба, Том и Джерри — герои советских и зарубежных мультфильмов и сегодня на своих местах. Жильцы к ним уже привыкли, и не смущаются, что персонажи уже не в моде.





















Сразу два дома в спальном микрорайоне Брилевичи избавились от серости подъездов тем, что добавили им сочных красок. В доме № 30 на улице Чечота таких три. Сначала даже растерялись, к какому из подъездов подойти — все хороши. Особенно второй, с озером и лебедями.











Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

В соседнем доме на улице Наполеона Орды, 25 подъезд № 1 тоже с настроением. При этом видно, чья работа: на стене указана студия и номер телефона.





















Этот же телефон был указан и на стене высотки на улице Колесникова. Мотивы, правда, уже другие: у входа в подъезд разлилась река в горах, над почтовыми ящиками распустилась японская сакура.













— Это все за счет жильцов, — рассказала бухгалтер ЖСПК Алла Олеговна. — Территорию и подъезд мы благоустраивали еще до деноминации. Все это стоило порядка 25 миллионов рублей. Признаюсь, не все жильцы — а они у нас очень хорошие, в основном из Следственного комитета — поддержали эту роспись. Кто-то говорил, что это «совок». Но решения, согласно закону, принимаются большинством голосов, то есть, если проголосовал 51% жильцов — все, будем красить. Вот и разукрасили.





В бухгалтерии ЖСПК отметили, что сегодня дома сами могут зарабатывать на свое благоустройство.

— Как? Например, согласиться на установку вышки от сотового оператора. В месяц дом мог бы получать за это 300−400 евро. Это очень выгодно. Жаль, пока не все понимают, что это не опасно. Многие жильцы боятся этих вышек. На самом деле, когда я с вами по мобильному телефону говорю — это в разы вреднее, чем вышка на крыше дома.

Не пожалели денег на свой подъезд и жильцы дома по улице Гашкевича в микрорайоне Лошица. И остались довольны.









В микрорайоне Веснинка на улице Радужной тоже есть примечательный подъезд. Местная жительница рассказала, что разукрасить его решили года четыре назад — хотели, чтобы выделялся среди других и был нескучным. На каждом этаже — новый сюжет.





















В престижных жилых комплексах подъезды уже с дизайнерскими ремонтами

Жилой комплекс «У Троицкого», который построила компания «Трайпл», ввели в эксплуатацию в 2012 году. Самый нарядный тут — лифт-холл первого подъезда. Жильцы не пожалели денег на французские шторы, люстры, кресла и вазоны.

















В одной из высоток на Мястровской пару лет назад тоже преобразили подъезд: заменили три входные двери, облицевали стены, повесили современные светильники, поставили кожаный диванчик лимонного цвета — и вот уже совсем другая картина получилась.





















Нетипичный подъезд есть и в доме на улице Гвардейской — мраморный пол в лифт-холле, интересное решение с размещением почтовых ящиков, кованые лестничные перила — все соответствует высокому статусу проживающих тут жильцов.









Есть в Минске и такие подъезды, где жильцы не состоят в ЖСПК и ТС и делают ремонт за свой счет. Так поступил житель дома по улице Янки Купалы — заказал художников и получил нескучный лестничный пролет.









— В нашем подъезде? Нет, не видел. Если только на верхних этажах, но я туда не поднимаюсь, — ответил местный житель того подъезда, который очень хочется вам показать.









Следующий материал REALTY.TUT.BY собирается написать про самые ужасные подъезды столицы. Фотографии и адреса подъездов присылайте на e-mail: elena.zueva@tutby.com