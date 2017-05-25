Хоккейный клуб «Минск» примет Кубок чемпионов по индорхоккею в дивизионе «Трофи» с 16 по 18 февраля 2018 года. Такое решение приняла Европейская федерация хоккея на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир планируется провести в спортивном ядре велодрома «Минск-Арены».

ХК «Минск» сыграет в группе «В» против швейцарского клуба «Партил», хорватской «Зелины» и французского клуба «Лилль». В группе «А» встретятся польский «Поморжанин», «Слагелсе» из Дании, «Бра» из Италии.

Минский клуб уже в третий раз проведет турнир по индорхоккею под эгидой ЕХФ. Кубок чемпионов в дивизионе «Трофи» в 2014 году прошел в игровом зале «Чижовка-Арены». В 2016 году на велодроме «Минск-Арены» были сыграны матчи финала Кубка клубных команд среди женщин в сильнейшем дивизионе.

Определены также соперники и место проведения Кубка чемпионов по индорхоккею в топ-дивизионе среди женщин. Чемпион страны гродненский «Ритм» отправится в шотландский город Данди, где с 23 по 25 февраля 2018 года сыграет в главном клубном турнире Европы. Соперниками белорусской команды в группе «В» станут швейцарский «Ротвайс», украинская «Сумчанка» и голландский AH&BC «Амстердам». В группе «А» сыграют испанский «Кампо», австрийский «Арминен», хозяева турнира «Вандерерс» и немецкий «Гамбург».