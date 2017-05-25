В России ужесточили уголовную ответственность для создателей и администраторов «групп смерти»





Теперь российское законодательство в зависимости от тяжести преступлений, классифицируемых как «Доведение до самоубийства», будет предусматривать для виновных наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

Госдума России приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект об уголовной ответственности за создание так называемых «групп смерти» в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида, передает БЕЛТА .

«Ужесточается уголовная ответственность по действующей статье УК РФ «Доведение до самоубийства». Данное преступление переводится из категории средней тяжести в категорию тяжких. За доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего устанавливается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», – сообщил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, также установлена повышенная ответственность в виде лишения свободы до 8 лет. Она последует, если указанное преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица, беременной женщины; в отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору; в публичном выступлении, в СМИ, в интернете или в других информационно-телекоммуникационных сетях. Кроме того, по словам главы комитета, УК РФ дополняется новыми статьями: «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства».

«Под уголовную ответственность будут подпадать лица, непосредственно склоняющие, призывающие, содействующие совершению самоубийства, а также организаторы такой деятельности. В том числе администраторы «групп смерти», сайтов с суицидальной тематикой и различных сообществ, деятельность которых направлена на побуждение к суициду. При этом за данные преступления уголовная ответственность предусматривается вне зависимости, совершил ли потерпевший самоубийство, что даст возможность своевременно пресекать и предупреждать возможные трагические последствия. Например, когда опасные сайты или сообщества только созданы", – пояснил глава комитета.

Максимальное наказание за указанные преступления устанавливается в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Однако если организатор преступной деятельности добровольно ее прекратит и будет активно способствовать раскрытию и пресечению преступлений данной категории, то он может быть освобожден от уголовной ответственности.

Помимо этого, закон устанавливает отдельную уголовную ответственность за вовлечение детей и подростков в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни. «В данном случае речь идет о примерах вовлечения подростков в такие смертельно опасные занятия, как «зацепинг» (проезд снаружи транспортных средств), «руфинг» (проникновение на крыши высоких зданий, сооружений), а также в опасные игры по типу «Беги или умри», когда ребенку предлагается перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом», – добавил Павел Крашенинников.

Он отметил, что официальная статистика по вовлечению детей в такие смертельно опасные игры не отражает реального положения дел, поскольку зачастую трагические последствия фиксируются под видом несчастных случаев. Максимальное наказание за совершение таких преступления устанавливается в виде лишения свободы на срок до 3 лет. По данным Следственного комитета России, в 2016 году ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей, а за последние три года совершили суицид 2205 детей.