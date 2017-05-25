Ветеринар: говорить о лекарстве от сифилиса в молоке непрофессионально

Тема чистоты белорусской молочной продукции продолжает будоражить СМИ. Очередной резонансной темой стало заявление главы Россельхознадзора Сергея Данкверта об обнаружении в белорусском молоке следов антибиотиков, предназначенных для лечения сифилиса и других венерических заболеваний.

Независимый специалист — ветеринар Наталья Малинина объяснила радио Sputnik Беларусь происхождение следов лекарственных препаратов в продуктах животноводства.



© Sputnik Валерий Мельников Данкверт: мы за результаты проверок белорусской еды отвечаем

"В условиях промышленного животноводства и конкуренции с зарубежными производителями актуальным является получение запланированного результата и конечного продукта, который придет к потребителю в виде молока, мяса и других продуктов питания. Антибиотики могут входить в состав "премикс" — добавок для корма, которая призвана обогатить рацион животных витаминами и минералами", — сообщила Малинина.

По словам специалиста, "премиксы" могут иметь различный состав и различное назначение, в том числе, профилактическое и лечебное, с использованием различных препаратов широкого спектра действия.

"Говорить о том, что в молоке обнаружены следы препарата для лечения сифилиса — это просто непрофессионально", — сказала Малинина.

Также специалист пояснила, насколько опасно для потребителя употреблять молоко с ферм, где в корм добавляются "премиксы".

"На сегодняшний день никто не хранит молоко в каких-то емкостях или цистернах. Молоко высушивается, превращается в сухой продукт, из которого получается продукт, который приходит к нам в магазины. После термической обработки более 100 градусов, найти в выпаренном молоке какой-то микроб, или антибиотик просто невозможно", — резюмировала Малинина.

Полную версию беседы с ветеринаром, экспертом в области животноводства Натальей Малининой слушайте на радио Sputnik Беларусь.