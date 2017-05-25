﻿ Ветеринар: говорить о лекарстве от сифилиса в молоке непрофессионально. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ветеринар: говорить о лекарстве от сифилиса в молоке непрофессионально

26.05.2017 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Тема чистоты белорусской молочной продукции продолжает будоражить СМИ. Очередной резонансной темой стало заявление главы Россельхознадзора Сергея Данкверта об обнаружении в белорусском молоке следов антибиотиков, предназначенных для лечения сифилиса и других венерических заболеваний.

Независимый специалист — ветеринар Наталья Малинина объяснила радио Sputnik Беларусь происхождение следов лекарственных препаратов в продуктах животноводства.

Ветеринар: говорить о лекарстве от сифилиса в молоке непрофессионально
© Sputnik Валерий Мельников
Данкверт: мы за результаты проверок белорусской еды отвечаем

"В условиях промышленного животноводства и конкуренции с зарубежными производителями актуальным является получение запланированного результата и конечного продукта, который придет к потребителю в виде молока, мяса и других продуктов питания. Антибиотики могут входить в состав "премикс" — добавок для корма, которая призвана обогатить рацион животных витаминами и минералами", — сообщила Малинина.

По словам специалиста, "премиксы" могут иметь различный состав и различное назначение, в том числе, профилактическое и лечебное, с использованием различных препаратов широкого спектра действия.

"Говорить о том, что в молоке обнаружены следы препарата для лечения сифилиса — это просто непрофессионально", — сказала Малинина.

Также специалист пояснила, насколько опасно для потребителя употреблять молоко с ферм, где в корм добавляются "премиксы".

"На сегодняшний день никто не хранит молоко в каких-то емкостях или цистернах. Молоко высушивается, превращается в сухой продукт, из которого получается продукт, который приходит к нам в магазины. После термической обработки более 100 градусов, найти в выпаренном молоке какой-то микроб, или антибиотик просто невозможно", — резюмировала Малинина.

Полную версию беседы с ветеринаром, экспертом в области животноводства Натальей Малининой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ветеринар, эксперт в области животноводства Наталья Малинина прокомментировала радио Sputnik Беларусь заявление Россельхознадзора о найденных в белорусском молоке...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лебеди, совы, дизайнерские штучки: как выглядят подъезды, на которые не пожалели денег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика