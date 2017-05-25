Как угадать с цветом фасада и крыши: подбираем наиболее удачные цветовые комбинации

Вы замечали, что наша частная застройка кроме архитектурного однообразия еще и по цвету одинаковая, что-то среднее между нежным «персиком» и незрелой «оливкой»? Впрочем, это ни хорошо и не плохо, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. Другое дело, к лицу ли дому выбранное цветовое решение стен, цоколя и крыши. Рассмотрим более подробно актуальность разных групп цветов для частного дома.

Стойкость к выгоранию

Выбор цветовой палитры для оформления фасада придает внешнему виду здания эстетическую ценность и определенную смысловую значимость. Цвет способен увеличить и уменьшить объект, приблизить и удалить, сделать его устремленным ввысь или приземленным, собрать воедино разрозненные части или полностью разрушить целостность.



Фото: www.usualhouse.com



Фото: www.remontbp.com

Чем насыщеннее и ярче цвет, тем быстрее он выгорает. Черный, например, занимает первое место по скорости выгорания. На светлых и пастельных тонах степень выгорания будет менее заметна. А вот чистый белый, несмотря на всю нарядность, которую он дает фасаду, на солнце быстро желтеет. Практичный вариант — серый цвет, он не пожелтеет, оседающая пыль на серой краске не заметна, оттенок серого изменится со временем, но не значительно.

Визуальные эффекты и форма

Светлые тона делают здание визуально большим по размеру. Поэтому главный цвет классической архитектуры — белый. Кремовые и светло-бежевые оттенки сами по себе могут выглядеть блекло, поэтому к ним в отделке экстерьера лучше добавить более темные акценты.



Фото: kvartirakrasivo.com.ua

Те, кто бывал в странах Скандинавии, не мог не отметить, как здорово выглядят насыщенные яркие — красные, желтые, оранжевые, — фасады их домов. При внимательном рассмотрении можно также увидеть, что сами строения имеют простые архитектурные формы, без каких-либо мелких деталей.



Фото: happymodern.ru

Для домов со сложными архитектурными объемами, множеством разных деталей лучше применять более спокойные светлые тона. Применять насыщенную цветовую палитру нужно с осторожностью — дешевая фасадная краска быстро выгорает и через пару лет яркий красный дом может стать блеклым розовым.

Замечено, что на светлом фоне цвета темнеют, на темном светлеют. Чем светлее тон, тем объект смотрится более объемным, чем темнее — тем более мелким. Теплые цвета — выступающие, приближают объект, холодные — отступающие, удаляют. Самый выступающий цвет — открытый красный, самый отступающий — открытый синий. Голубой цвет под источником искусственного освещения может измениться на зеленый. Чем больше цвета отличаются друг от друга по основным характеристикам, тем сложнее их гармонизировать.



Фото: Archidom.ru

Сочетания

Не все сочетания цветов выглядят гармонично. Например, трудно себе представить дом с оранжевыми стенами и зеленой крышей. Сегодня существует множество методик, которые описывают правила совмещения цветов. Одна из них, по методу психолога Люшера из Швеции, позволит подобрать наиболее удачные цветовые комбинации. Следующая таблица составлена по его рекомендациям.



2-цвета не сочетаются, 3-плохая сочетаемость, 4-средняя сочетаемость, 5-хорошая сочетаемость

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Дизайнеры и архитекторы при разработке экстерьерного вида дома часто пользуются цветовым кругом по Иоханнесу Иттену.

В круге Иттена основой являются три цвета: синий, красный и желтый. Шесть оставшихся цветов образованы при смешивании цвета первого и второго порядка: красно-фиолетовый, красно-оранжевый, сине-фиолетовый, сине-зеленый, желто-оранжевый, желто-зеленый.



Круг Иттена

Далее следуют цвета второго порядка, получаемые из смешения между собой основных: зеленый, оранжевый, фиолетовый (синий + красный = фиолетовый; красный + желтый = оранжевый; желтый + синий = зеленый).



Фото: www.houzz.ru

Человеку свойственно использовать природные цвета для своего жилища: коричневый, бежевый, зеленый, желтый, светло-синий. Как правило, они хорошо сочетаются между собой. Например, дом с «песочным» фасадом, с темными деревянными (или окрашенными в коричневый цвет) окнами и дверями выглядит презентабельно и уютно. Природные сочетания оттенков передают тонкие нюансные отношения цветов. Яркость в красках создает контраст — родственные отношение цветов. Также они именуются комплиментарными («дополняющими»). Любовь к комплиментарным цветам сильна в Южной Азии (Индии, Пакистане и т.д.).



При выборе общего колористического решения важно не упустить возможность разнообразить фасад, используя архитектурные детали: колонны, арки, декорированные наличники для окон и дверей, растительные и геометрические орнаменты и так далее. А цвет все это организует и упорядочит. Фото: www.houzz.ru



Фото: dekorin.me

Дополнительные (комплиментарные) цвета располагаются в круге Иттена друг напротив друга и составляют контраст. Самые известные комплиментарные пары: желтый — фиолетовый; красный — зеленый; синий — оранжевый. Такие вариации цвета могут усложняться: сине-зеленый — красно-оранжевый; желто-оранжевый — сине-фиолетовый. Для таких сочетаний характерна максимальная яркость.



Фото: kett-battler.bloger.by

Например, в паре синий — оранжевый, синий усиливает и подчеркивает оранжевый, а оранжевый выявляет всю полноту и насыщенность синего. При работе с более сложными и приближенными цветами (природными) значительно легче достичь гармонии. Яркие открытые контрастные цвета объединить сложнее, но такая цветовая комбинация выглядит крайне эффектно. Правда, для европейского восприятия контраст может быть слишком ярок и непонятен.



Фото: fasadoma.ru

Белый цвет считается универсальным и гармонирует абсолютно со всеми цветами. Серый же является отличным фоном для ярких элементов здания — софитов, окон, дверей, водостоков. И белый, и серый цвет фасада отлично сочетаются с красной крышей.



Фото: novate.ru



Фото: MyHome.ru

Чисто красный цвет для фасада используется редко. Чаще всего можно увидеть кирпичный оттенок благодаря использованию в облицовке клинкерной плитки.



Фото: www.houzz.ru

Очень интересно выглядят голубые фасады в сочтании с оттенками серого, бежевого и белого. Как вишенка на торте — серая крыша.



Фото: happymodern.ru



Фото: thearchitect.pro

Выбор смелых — черные, «ржавые», фиолетовые или темно-синие фасады. Однако таким цветам должна соответствовать и архитектура — стили хай-тек, кубизм.

Классика жанра



Фото: remonti-balashiha.ru

Темный верх, светлый низ. Самое распространенное сочетание. При таком варианте стены светлых тонов контрастируют по тону с крышей. Дом будет выглядеть еще более привлекательно, если в нем будут еще и другие контрастные детали, например, окна или цоколь.



Фото: www.vseodetyah.com

Тон в тон. Когда и крыша и фасад практически образуют одно целое, дом выглядит монолитно и гармонично. Многие скажут, что это скучно.



Фото: houses.saracentre.ru

Светлый верх, темный низ. В этом случае стены доминируют, обращают на себя внимание. Крыша же как бы растворяется. В этой схеме важно, чтобы кровлю поддерживали по цвету водостоки, окна и двери.

Сочетаемость материалов

Гармоничный вид дома заключается еще и в сочетаемости материалов стен и крыши. Например, для деревянного сруба идеально подходят природные кровельные материалы — дранка, камыш, натуральная черепица. Уместна будет и битумная черепица терракотовых оттенков — есть модели, которые удачно имитируют дранку. Компромиссные варианты — модульная и композитная металлочерепица, фальцевая кровля. А вот сочетание бюджетной металлочерепицы и деревянных стен у эстетов вызывают зубную боль.



вДомишке.ру

С кирпичной кладкой лучше всего сочетаются кровли из натуральной черепицы: темно-коричневая, серая, зеленая или бордовая. Вполне гармонично будут смотреться и металлочерепица, и битумная, и медная кровля. Если стены отделаны темным клинкером, то будет хорошо смотреться светло-серая фальцевая кровля.

Штукатурным фасадам будет к лицу кровля из любого материала, гармонично сочетающегося по цвету и стилю.





Перед тем как браться за малярную кисть, стоит воспользоваться хотя бы специальными программами, позволяющими «примерять» на шаблон дома разные цвета крыши и стен.