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Байкеры, городской пикник, пейнтбол. Куда сходить в выходные в Могилеве
Последние майские выходные в Могилеве будут совсем не скучными. В предстоящий уикенд пройдут главное городское событие весны, байкерские тусовки и весьма нетривиальные мероприятия для любителей науки и искусства. В традиционной подборке — главные мероприятия ближайших выходных.
26 мая
В Белорусско-Российском университете стартует цикл бесплатных научных лекций и воркшопов «Наука вне себя». Проект позиционирует себя как пространство для получения знаний вне стен школ, университетов, лабораторий или офисов. Организаторы обещают интересные темы доступным языком, дискуссии и неформальное общение с экспертами. Первый воркшоп посвящен химии. В программе — захватывающие эксперименты с огромным количеством веществ и элементов. Начало — в 17.00.
Для участия необходимо
Сбор — в 18.00, начало фильма — в 18.30 в центре «Кола» по адресу: переулок Чкалова, 16.
Ирландский паб Ale House на улице Ленинской, 61 устраивает грандиозную вечеринку
Начало — в 20.00. Бронь столов — по телефону (8 0222) 72−27−62. Количество мест ограничено.
27 мая
Третий по счету большой городской пикник пройдет на берегу Днепра около городского пляжа с 13.00 до 20.00. В этом году его программа стала еще более обширной, а количество участников обещает стать рекордным. Живая музыка, спортивные и настольные игры, аттракционы, выставки и мастер-классы, рыцарский лагерь, танцы — программа пикника будет очень насыщенной. Традиционно будут работать фотозоны и общепит. С собой можно и даже нужно брать пледы, еду, напитки. Традиционно зона праздника будет свободной от алкоголя и курения.
На пикнике впервые в Могилеве
Подробно о программе праздника —
В 10.00 на базе пейнтбольного клуба «Рубикон» стартует второй этап открытого чемпионата Республики Беларусь по спортивному пейнтболу. Вход свободный.
Вечер современной музыки и поэзии «
Регги-концерт от группы
Близнец вечеринки в ирландском пабе BIG BIKE’S PARTY начнется в ресторане Burger pizza на улице Терёхина, 9 (ТЦ «Атлас») в 21.00. В афише — выступление фаер-шоу-клуба MAORI, группы City Lights, экспозиция мотоциклов, конкурсы и работа фотозоны. Специальные гости — мотоциклисты Могилева. Посетителям в косухе — бесплатный коктейль.
Бронь столов — по телефону (8 0222) 76−59−19.
28 мая
В 11.00 в тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7 начнется серия разовых мастер-классов с психологом Аленой Авсянкиной на основе экспрессивных видов искусства и психологии. Каждый из них будет длиться 1,5−2 часа. Первый мастер-класс будет посвящен символам, заключенным в имени, шифрам, цвет. По словам психолога, это поможет понять себя, взглянуть на свои отношения или актуальную жизненную ситуацию со стороны.
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Семейный праздник в преддверии Международного дня детей проведет торгово-развлекательный центр «Е-сити» на улице Гагарина, 79. Начало — в 15.00. В программе — фокусы, аквагрим, конкурсы, эстафеты на роликах (их следует взять с собой), настольные игры, конкурс рисунков на асфальте и др. Подробно —
В 20.00 в тайм-кафе «Небо» продолжится серия музыкальных джемов. Приглашают не только ценителей живой музыки, но и музыкантов со своими инструментами.
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В традиционной подборке - главные события ближайших выходных.
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