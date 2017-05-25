Байкеры, городской пикник, пейнтбол. Куда сходить в выходные в Могилеве

Последние майские выходные в Могилеве будут совсем не скучными. В предстоящий уикенд пройдут главное городское событие весны, байкерские тусовки и весьма нетривиальные мероприятия для любителей науки и искусства. В традиционной подборке — главные мероприятия ближайших выходных.

26 мая



Фото с сайта novate.ru

В Белорусско-Российском университете стартует цикл бесплатных научных лекций и воркшопов «Наука вне себя». Проект позиционирует себя как пространство для получения знаний вне стен школ, университетов, лабораторий или офисов. Организаторы обещают интересные темы доступным языком, дискуссии и неформальное общение с экспертами. Первый воркшоп посвящен химии. В программе — захватывающие эксперименты с огромным количеством веществ и элементов. Начало — в 17.00.

Для участия необходимо пройти регистрацию и получить билет, поскольку количество мест ограничено.



Фото с сайта vkino. video

Киноклуб 451F приглашает посмотреть и обсудить «Район № 9». Сюжет и название фильма являются отсылкой к режиму апартеида в ЮАР и «шестому району» в Кейптауне. В 1966 году «шестой район» был объявлен зоной «только для белых» и 60 000 человек были насильно разлучены с родственниками и друзьями и переселены в Кейп-Флэтс.

Сбор — в 18.00, начало фильма — в 18.30 в центре «Кола» по адресу: переулок Чкалова, 16.



Фото: vk.com/rockngrillparty

Ирландский паб Ale House на улице Ленинской, 61 устраивает грандиозную вечеринку ROCK’n’GRILL PARTY . В программе — фаер-шоу «MAORI», специальное GRILL-меню, выставка шикарных мотоциклов, рок-музыка от группы 3t. ON, конкурсы с призами, тематическая фотозона. Вести вечер будет Евгений Гумонюк. Специальные гости — мотоциклисты Могилева. Посетителям в косухе — бесплатный коктейль.

Начало — в 20.00. Бронь столов — по телефону (8 0222) 72−27−62. Количество мест ограничено.

27 мая





Третий по счету большой городской пикник пройдет на берегу Днепра около городского пляжа с 13.00 до 20.00. В этом году его программа стала еще более обширной, а количество участников обещает стать рекордным. Живая музыка, спортивные и настольные игры, аттракционы, выставки и мастер-классы, рыцарский лагерь, танцы — программа пикника будет очень насыщенной. Традиционно будут работать фотозоны и общепит. С собой можно и даже нужно брать пледы, еду, напитки. Традиционно зона праздника будет свободной от алкоголя и курения.

На пикнике впервые в Могилеве пройдет фримаркет . А еще можно будет «стать зомби» — поиграть в ролевую игру живого действия «Зомбилэнд» (начало — в 14.00, длительность — 2 часа, желательно надеть одежду, которую не жалко испачкать.

Подробно о программе праздника — тут .



Фото: 2ch.hk

В 10.00 на базе пейнтбольного клуба «Рубикон» стартует второй этап открытого чемпионата Республики Беларусь по спортивному пейнтболу. Вход свободный.

Вечер современной музыки и поэзии « КОНТР-JAZZ » пройдет в центре «Кола» по адресу: переулок Чкалова, 16. Выступят «Князь Мышкін», «Віктар Сямашка і Кумпанія». Вход свободный.



Фото: vk.com/mog_pn

Регги-концерт от группы POSTORONNIH NET начнется в ирландском пабе Ale House на улице Ленинской, 61 в 21.00. Вход — 8 рублей. Бронь столов — по телефону (8 0222) 72−27−62.



Фото: vk.com/event146751946

Близнец вечеринки в ирландском пабе BIG BIKE’S PARTY начнется в ресторане Burger pizza на улице Терёхина, 9 (ТЦ «Атлас») в 21.00. В афише — выступление фаер-шоу-клуба MAORI, группы City Lights, экспозиция мотоциклов, конкурсы и работа фотозоны. Специальные гости — мотоциклисты Могилева. Посетителям в косухе — бесплатный коктейль.

Бронь столов — по телефону (8 0222) 76−59−19.

28 мая



Фото с сайта thelike.ru

В 11.00 в тайм-кафе «Небо» на улице Ленинской, 7 начнется серия разовых мастер-классов с психологом Аленой Авсянкиной на основе экспрессивных видов искусства и психологии. Каждый из них будет длиться 1,5−2 часа. Первый мастер-класс будет посвящен символам, заключенным в имени, шифрам, цвет. По словам психолога, это поможет понять себя, взглянуть на свои отношения или актуальную жизненную ситуацию со стороны.

« Лекторий Образовича » — это три лекции по 30 минут на захватывающие темы: культурная трансформация белорусов, социология девиантного поведения, почему одни общества развиты, а другие нет. Их можно будет бесплатно прослушать также в тайм-кафе «Небо». А затем задать лекторам вопросы. Подробно о них — тут . Начало — в 13.00. Регистрация обязательна .

Семейный праздник в преддверии Международного дня детей проведет торгово-развлекательный центр «Е-сити» на улице Гагарина, 79. Начало — в 15.00. В программе — фокусы, аквагрим, конкурсы, эстафеты на роликах (их следует взять с собой), настольные игры, конкурс рисунков на асфальте и др. Подробно — тут .

В 20.00 в тайм-кафе «Небо» продолжится серия музыкальных джемов. Приглашают не только ценителей живой музыки, но и музыкантов со своими инструментами.

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