Huawei представила смартфоны Nova 2 с камерами на 20 мегапикселей

Компания Huawei представила обновленную линейку смартфонов Nova, которые ориентированы на средний ценовой сегмент. Отличительными особенностями обоих аппаратов стали их камеры.



Фото: Huawei

Разрешение фронтального фотомодуля у обеих новинок составляет 20 Мп. Основные камеры в двух аппаратах состоят из двух модулей — на 12 Мп и 8 Мп.

Оба смартфона облачены в тонкие (всего 6,9 миллиметров) металлические корпуса со сканером отпечатков пальцев на задних панелях. Диагональ дисплея модели Nova 2 составляет 5 дюймов, Nova 2 Plus — 5,5 дюймов. Разрешение — Full HD (1920 на 1080 пикселей), есть защитное 2,5D-стекло.



Фото: Huawei



Фото: Huawei

Фото: Huawei

В основе обоих аппаратов лежит восьмиядерный процессор Kirin 659, который дополняется 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища в смартфоне Nova 2 составляет 64 ГБ, в Nova 2 Plus — 128 ГБ. В обоих гаджетах ее можно расширить картами памяти microSD (до 128 ГБ).

Емкость аккумулятора в младшем аппарате составляет 2950 мАч, в старшем — 3340 мАч. Операционная система — Android 7.0 Nougat с фирменной надстройкой EMUI 5.1. Для зарядки и синхронизации используется порт USB Type-C. Присутствует и 3,5-мм разъем для наушников.

В продажу обе новинки поступят уже 16 июня. Nova 2 будет стоить от 364 доллара США, Nova 2 Plus — 423 доллара.