﻿ Huawei представила смартфоны Nova 2 с камерами на 20 мегапикселей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei представила смартфоны Nova 2 с камерами на 20 мегапикселей

26.05.2017 15:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Huawei представила обновленную линейку смартфонов Nova, которые ориентированы на средний ценовой сегмент. Отличительными особенностями обоих аппаратов стали их камеры.


Фото: Huawei

Разрешение фронтального фотомодуля у обеих новинок составляет 20 Мп. Основные камеры в двух аппаратах состоят из двух модулей — на 12 Мп и 8 Мп.

Оба смартфона облачены в тонкие (всего 6,9 миллиметров) металлические корпуса со сканером отпечатков пальцев на задних панелях. Диагональ дисплея модели Nova 2 составляет 5 дюймов, Nova 2 Plus — 5,5 дюймов. Разрешение — Full HD (1920 на 1080 пикселей), есть защитное 2,5D-стекло.


Фото: Huawei

Фото: Huawei
Фото: Huawei

В основе обоих аппаратов лежит восьмиядерный процессор Kirin 659, который дополняется 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища в смартфоне Nova 2 составляет 64 ГБ, в Nova 2 Plus — 128 ГБ. В обоих гаджетах ее можно расширить картами памяти microSD (до 128 ГБ).

Емкость аккумулятора в младшем аппарате составляет 2950 мАч, в старшем — 3340 мАч. Операционная система — Android 7.0 Nougat с фирменной надстройкой EMUI 5.1. Для зарядки и синхронизации используется порт USB Type-C. Присутствует и 3,5-мм разъем для наушников.

В продажу обе новинки поступят уже 16 июня. Nova 2 будет стоить от 364 доллара США, Nova 2 Plus — 423 доллара.

Читайте также:

Обзор Huawei P9: стильный смартфон с необычной камерой

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основные камеры в двух аппаратах состоят из двух модулей - на 12 Мп и 8 Мп.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ветеринар: говорить о лекарстве от сифилиса в молоке непрофессионально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2017
Белорусская военная газета
26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика