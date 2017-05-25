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Huawei представила смартфоны Nova 2 с камерами на 20 мегапикселей
Компания Huawei
Разрешение фронтального фотомодуля у обеих новинок составляет 20 Мп. Основные камеры в двух аппаратах состоят из двух модулей — на 12 Мп и 8 Мп.
Оба смартфона облачены в тонкие (всего 6,9 миллиметров) металлические корпуса со сканером отпечатков пальцев на задних панелях. Диагональ дисплея модели Nova 2 составляет 5 дюймов, Nova 2 Plus — 5,5 дюймов. Разрешение — Full HD (1920 на 1080 пикселей), есть защитное 2,5D-стекло.
В основе обоих аппаратов лежит восьмиядерный процессор Kirin 659, который дополняется 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища в смартфоне Nova 2 составляет 64 ГБ, в Nova 2 Plus — 128 ГБ. В обоих гаджетах ее можно расширить картами памяти microSD (до 128 ГБ).
Емкость аккумулятора в младшем аппарате составляет 2950 мАч, в старшем — 3340 мАч. Операционная система — Android 7.0 Nougat с фирменной надстройкой EMUI 5.1. Для зарядки и синхронизации используется порт USB Type-C. Присутствует и 3,5-мм разъем для наушников.
В продажу обе новинки поступят уже 16 июня. Nova 2 будет стоить от 364 доллара США, Nova 2 Plus — 423 доллара.
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Основные камеры в двух аппаратах состоят из двух модулей - на 12 Мп и 8 Мп.
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