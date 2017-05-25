Президент поддержал инициативу создания молодежного парламента на базе Совета Республики





«Сделайте хоть двухпалатный», - отметил Александр Лукашенко, главное «работайте».

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее» поддержал идею создания молодежного парламента республики, передает БЕЛТА.

Сейчас существуют молодежные палаты при областных советах депутатов и Минском городском совете. Есть инициатива создать республиканский молодежный парламент на базе Совета Республики.

«Если вы это хотите сделать, я буду всячески поддерживать. Я за, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сделайте хоть двухпалатный. Я обязательно распоряжусь, чтобы вас в определенные дни запускали в Палату представителей и Совет Республики. Работайте».