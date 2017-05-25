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Президент поддержал инициативу создания молодежного парламента на базе Совета Республики
26.05.2017 15:33 — Разное | Ежедневник
«Сделайте хоть двухпалатный», - отметил Александр Лукашенко, главное «работайте».
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее» поддержал идею создания молодежного парламента республики, передает
Сейчас существуют молодежные палаты при областных советах депутатов и Минском городском совете. Есть инициатива создать республиканский молодежный парламент на базе Совета Республики.
«Если вы это хотите сделать, я буду всячески поддерживать. Я за, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сделайте хоть двухпалатный. Я обязательно распоряжусь, чтобы вас в определенные дни запускали в Палату представителей и Совет Республики. Работайте».
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«Сделайте хоть двухпалатный», - отметил Александр Лукашенко, главное «работайте».
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