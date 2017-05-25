Шоу, зоопарк и игрушки. В Минске пройдет бесплатный фестиваль KidFest

Фестиваль KidFest пройдет 27 мая в ТРЦ «Тивали» рядом со станцией метро «Спортивная». Посетителей ожидают танцевальное шоу, показ мод, спортивные мастер-классы, научные эксперименты и бесплатные игрушки, рассказали организаторы.

Фестиваль предложит посетителям окунуться в мир детства: игры и мастер-классы пройдут на нескольких площадках у торгового центра «Тивали». В частности, можно будет посмотреть постановку известной сказки «Алиса в Зазеркалье» и поучаствовать в научном шоу, чтобы проверить малоизвестные факты во время увлекательных экспериментов.

Во время KidFest покажут фристайл с собакой. Дрессированный питомец выполнит под музыку танцевальные «па». Заодно можно будет пообщаться с ручным енотом: в специальной фотозоне предложат сделать с ним селфи и покормить морковкой. Развлекать посетителей будут и говорящие «динозавры».

Детям предоставят большую игровую зону, для которой специально привезут грузовик игрушек «Полесье». Параллельно пройдут спортивные мастер-классы по детской зумбе – этот зажигательный танец совмещает в себе полноценную фитнес-тренировку. Для сладкоежек проведут масштабную дегустацию печенья «Слодыч».

Предусмотрен и небольшой музыкальный концерт: юные артисты перепоют известные хиты, включая культовую песню группы Queen «We Will Rock You». Кроме того, выступят черлидиры хоккейного клуба «Динамо-Минск».

Также детей научат вырезать из бумаги объемные поделки и раскрашивать фигурки из гипса. Девочки смогут пройти начальный урок по шитью, тогда как мальчикам предложат разрисовать огромную раскраску высотой в два метра. Пройдут и различные конкурсы, на которых раздадут несколько десятков бесплатных игрушек и сертификатов.

«KidFest станет одним из самых масштабных мероприятий для детей в Минске. В одном месте мы соберем практически все игровые зоны и активности, которые только могут быть интересны ребенку. Что важно, фестиваль будет бесплатным – родителям не придется ни за что платить. При этом пока ребята развлекаются, родители смогут пройтись по крупной зоне детских магазинов», – рассказали в ТРЦ «Тивали», выступившем организатором мероприятия.

Фестиваль KidFest пройдет в ТРЦ «Тивали» 27 мая с 12 до 16 часов. Вход свободный.