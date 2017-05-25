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СМИ узнали о единственном приложении на iPhone Трампа
На iPhone президента США Дональда Трампа установлено только одно стороннее приложение. Об этом изданию
Так как Трамп активно ведет свой Twitter, на его смартфоне установлен лишь клиент этой соцсети. Отмечается, что iPhone главы американской администрации имеет множество ограничений. К примеру, на нем скрыто большинство стандартных программ, а также запрещено скачивать приложения из магазина AppStore.
Кроме того, источники рассказали, что в Белом доме всеми силами пытаются загрузить график Трампа, чтобы он меньше смотрел телевизор и писал в Twitter. Хотя сам президент США требует, чтобы ему давали больше свободного времени.
В марте
В ходе предвыборной кампании Трамп призывал бойкотировать продукцию Apple, поскольку корпорация отказалась взломать по запросу ФБР iPhone террориста, убившего 14 человек и ранившего еще 21 в здании центра для людей с ограниченным возможностями в калифорнийском Сан-Бернандино в декабре 2015 года.
Предшественник Трампа Барак Обама предпочитал устройство BlackBerry с ограничением ряда функций, однако позднее он также сменил аппарат на iPhone.
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iPhone главы американской администрации имеет множество ограничений.
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