СМИ узнали о единственном приложении на iPhone Трампа

На iPhone президента США Дональда Трампа установлено только одно стороннее приложение. Об этом изданию Axios рассказал источник в Белом доме, передает Lenta.ru .



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Так как Трамп активно ведет свой Twitter, на его смартфоне установлен лишь клиент этой соцсети. Отмечается, что iPhone главы американской администрации имеет множество ограничений. К примеру, на нем скрыто большинство стандартных программ, а также запрещено скачивать приложения из магазина AppStore.

Кроме того, источники рассказали, что в Белом доме всеми силами пытаются загрузить график Трампа, чтобы он меньше смотрел телевизор и писал в Twitter. Хотя сам президент США требует, чтобы ему давали больше свободного времени.

В марте сообщалось , что президент США Дональд Трамп начал использовать iPhone. До этого он пользовался Samsung Galaxy S3, который перестал получать обновления безопасности в 2015 году. Предполагалось, что он сдаст свой гаджет после инаугурации, однако и после вступления в должность президент не изменил своим привычкам.

В ходе предвыборной кампании Трамп призывал бойкотировать продукцию Apple, поскольку корпорация отказалась взломать по запросу ФБР iPhone террориста, убившего 14 человек и ранившего еще 21 в здании центра для людей с ограниченным возможностями в калифорнийском Сан-Бернандино в декабре 2015 года.

Предшественник Трампа Барак Обама предпочитал устройство BlackBerry с ограничением ряда функций, однако позднее он также сменил аппарат на iPhone.