Беларусь не видит альтернативы российскому топливу для БелАЭС

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Беларусь пока не видит альтернативы использования ядерного топлива не российского производства для Белорусской АЭС, заявил заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк.



© Sputnik / Виктор Толочко Михадюк: это счастье, что судьбой мне выпало строить БелАЭС

Таким образом он ответил в Островце на вопрос посла Украины в Беларуси Игоря Кизима о том, может ли в будущем Беларусь использовать топливо не российского производства, например, компании Вестингауз.

"Автомобиль тоже ест и 95, и 92, и 98 бензин, но есть оптимальные варианты. Так и под каждый тип реактора разработан свой тип топлива. Мы знаем, что есть неудачный пока опыт использования топлива Вестингауз для российских реакторов", — сказал Михадюк.

В ответ на это Кизима заметил, что Украина использует топливо производства этой компании.

"Но этот опыт еще нельзя назвать удачным", — ответил дипломату белорусский замминистра.

Он подчеркнул, что Беларусь в выборе поставщика топлива будет исходить не только из соображений цены, но и из соображений безопасности.

"Если будет альтернатива, проверенная жизнью… пока такой альтернативы нет. Но в перспективе все возможно. Наука движет прогресс", — сказал он.

Строительство Белорусской АЭС проходит недалеко от города Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков проекта, созданного в РФ, ВВЭР-1200, общая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой проект станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными показателями. По планам, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию через два года, второй заработает в 2020 году.