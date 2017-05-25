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Авиабомбу времен войны обнаружили в Пинске вблизи вокзала

26.05.2017 17:04 — Разное | БелТА  
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26 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске вблизи железнодорожного вокзала обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

В дежурную часть Брестского ОВДТ 25 мая около 23.30 поступил звонок от начальника линейного поста милиции на станции Пинск. Мужчина сообщил, что на 640-м км первого пути железнодорожного вокзала обнаружен металлический предмет, который похож на снаряд времен Великой Отечественной войны.

На место происшествия из Барановичей выбыла саперно-пиротехническая группа в/ч 7404. Специалисты установили, что опасная находка является фугасной авиационной бомбой типа ФАБ-100. Боеприпас весом 100 кг изготовлен более 70 лет назад. Его извлекли из грунта для уничтожения на полигоне.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В дежурную часть Брестского ОВДТ 25 мая около 23.30 поступил звонок от начальника линейного поста милиции на станции Пинск.

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