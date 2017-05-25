РЕПОРТАЖ: Идея слуцкого школьника может перевернуть взгляд на смартфон

В слуцкой средней школе №11 учит детей информатике Владимир Жук. Учитель отличается нестандартным подходом к предмету. На факультативы школьники приходят с искренним интересом. Один из его подопечных Владислав Гадалов в мае получил дипломом III степени и специальный приз от корпорации Oracle на международном научно-инженерном конкурсе Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF 2017) в Лос-Анджелесе. Парень вышел на конкурс перед англоговорящей публикой с опытным образцом концептуально нового смартфона AirPhone, который заинтересовал не только ученых, но и бизнес-аудиторию.

Традиционно смартфон воспринимается как карманный компьютер. Чем мощнее начинка, тем быстрее он работает и тем более сложные операции выполняет. Владислав Гадалов к 11-му классу обосновал идею, что смартфону необязательно обрабатывать информацию самому. Достаточно обмениваться данными с удаленным сервером через интернет, который в свою очередь обрабатывает все операции пользователя. Таким образом, сложные вычисления перекладываются на удаленные серверы. Смартфон становится средством связи между человеком и вычислительным центром. Мощность, которая нужна пользователю, зависит не от смартфона, а от сервера на другом конце цепочки. В результате один AirPhone может сочетать в себе функционал 12 различных операционных систем от Windows до Linux. Ну и, поскольку телефон больше не производит сложных вычислений, заряд батареи расходуется гораздо медленнее.

"Эта идея мне пришла еще в 6-м классе, раньше всех других проектов. Но я понимал, что пока не способен ее реализовать. Надо было время, чтобы глубоко исследовать тему и создать решение, которое будет работать даже с низкой скоростью интернета. Когда начинал делать этот смартфон, думал, что вообще зря за него взялся. Задавал себе вопросы: нужен ли этот проект рынку, смогу ли я его осуществить, почему большие компании не реализовали его до сих пор? Настает момент, когда у тебя уже ничего не получается. И в какое-то утро просыпаешься и понимаешь - что-то делал не так, стираешь существенную часть кода и начинаешь писать заново. Проходит неделя - и у тебя в руках оказывается продукт, о котором ты мечтал несколько лет. Это был переломный момент, когда я начал верить в проект", - делится воспоминаниями Влад.

Парень собирался представить концепцию на Intel ISEF 2017 в США, но нужен был прототип. Владислав взял за основу плату старого серийного смартфона и модифицировал установленное там программное обеспечение. В основу лег разработанный им уникальный протокол удаленного управления. Установил экран, батарею и другие необходимые компоненты и спроектировал под новый смартфон корпус, который позже отпечатали на 3D-принтере в Минске. Получился прототип AirPhone массой 106 г и толщиной около 7 мм. Air в английском языке значит "воздух". В основе идеи лежат облачные технологии.

Прототип 11-классника понравился судьям на национальном отборе BELSEF, было решено, что Владислав в мае представит Беларусь в области IT-проектов в Соединенных Штатах. Intel ISEF завоевал славу самого авторитетного научного конкурса для школьников. В 2017 году в Лос-Анджелес приехали участники из 70 стран. Все они прошли национальные отборы и считаются лучшими у себя на родине. Попадание парня из Слуцка на пьедестал фактически означает, что его проект признан одним из лучших в мире. Дополнительно Владислав получил $5 тыс. от американской транснациональной корпорации Oracle, которая считается вторым по величине доходов производителем программного обеспечения после Microsoft.

Парень заслуг своих не отрицает, но дает понять, что ему было непросто. В 2016 году Владислав представил на BELSEF проект "Генезис". Идея не прошла отбора, но стала основой для будущего AirPhone. Еще раньше, в 9-м классе, Владислав разработал проект управления сайтом через СМС-сообщения. В 8-м классе создал сайт-платформу для дистанционного обучения детей, которые не имеют доступа к школе. "Когда мы его закрыли, нам начали звонить пользователи - преподаватели различных школ, которых к тому моменту набралось достаточно много", - говорит автор. Чтобы успевать вести проекты и учиться, Влад проводит в среднем 8-12 часов за компьютером. Перед ответственными конкурсами - до 16 часов в день. Чтобы легче переносить такие марафоны, установил на телефон приложение, напоминающее каждые 45 минут о необходимости сделать паузу. Снизить нагрузку на глаза помогает убавление яркости экрана и программное обеспечение с темными тонами. Чтобы не испортить осанку от долгого сидения за компьютером, приходится надевать особый корсет. Влад, несмотря не катастрофическую нехватку времени, старается не замыкаться от друзей.

"У меня есть Владимир Анатольевич, которому я звоню и говорю: все сломалось и надо что-то делать. Мы советуемся, и получается такой тандем психологически-программной помощи. Работа над IT-проектами - вообще очень сложный психологический процесс. Когда ничего не получается, у многих есть привычка все бросать. Я не такой. Не знаю, почему", - размышляет парень.

Владислав с учителем Владимиром Жуком знаком с 6-го класса, школьник пришел на факультатив по информатике. К 8-му классу талант развился. Тогда Владимир привел ученика в группу старшеклассников. Информатика вообще особый школьный предмет, и методы преподавания необычные. Например, Владимир Жук активно подталкивает учеников регистрироваться на интернет-олимпиадах. Существует множество сайтов с задачами для программирования. Есть возможность вести статистику по каждому ученику. Можно посмотреть, на какой задаче в олимпиаде остановился ребенок, и на уроке ее разобрать с классом. За 15 лет подопечные Владимира Жука завоевали 24 диплома областной олимпиады по информатике и 9 дипломов республиканской. У Владимира учился золотой и бронзовый призер международных олимпиад по информатике 2005 и 2006 годов Никита Лесников. Сегодня он работает на Wargaming. Сын Владимира - Дмитрий Жук - дипломант XI Всероссийской командной олимпиады школьников по информатике и программированию 2011 года (Санкт-Петербург). Другая подопечная Анастасия Турейко сейчас работает в российском Сбербанке ведущим бизнес-аналитиком по странам ЕС. В копилке 11-классника Владислава Гадалова множество дипломов, бронзовая медаль на конференции молодых ученых в Германии и специальный приз от лаборатории по ядерным исследованиям ЦЕРН за 2017 год, золотая медаль на конференции молодых ученых в Румынии 2016 года. За последнюю медаль, к слову, парень получил нагрудный знак от Президента и право поступать в белорусские вузы без экзаменов. Портрет Владислава попал на городскую Доску почета. Это пока единственный такой школьник за всю историю Слуцка.

"Есть такие люди, как Татьяна Пролиско из Минского областного института развития образования, заместитель директора Парка высоких технологий Александр Мартинкевич, а также преподаватели БГУ Борис Задворный и Владимир Котов. Их пример меня вдохновляет. Чтобы школьники имели возможность проявить себя, их должны заметить, отвезти на международные конкурсы и организовать участие. Без этих и многих других людей ничего бы этого не было", - уверен парень. Владислав планирует поступать в БГУ. Есть приглашения и от зарубежных вузов. ЦТ сдавать он не будет. Во время экзаменов поедет на стажировку в ЦЕРН в Швейцарии. Серийный вариант AirPhone Владислав скоро хочет представить на Microsoft Imagine Cup. Главный приз в финале - $100 тыс.

Школа, где учится парень, тоже не совсем обычная. Она работает с 1985 года и сейчас является самой крупной в городе. Слуцк последние годы активно застраивается. Поэтому в начальной школе на некоторых параллелях сформировано по 6-7 классов не менее 24 человек в каждом. При этом учреждение образования перестраивается вместе с городом. Недавно был оборудован новый тренажерный зал, планируется оснастить зал для борьбы и хореографический зал для кружков, а в спортивном зале в ближайшие годы может появиться скалодром. Школа обладает определенной финансовой самостоятельностью. В фитнес-зале открыта платная секция для взрослых. Учительница физкультуры переучилась на фитнес-тренера.

По словам директора Валерия Гаркавенко, из школы в 2016 году вышло 3 абитуриента, получившие 100 баллов на ЦТ. Для сравнения: во всем Слуцком районе было 5 таких ребят. Педагог СШ №11 Елена Сосновская недавно стала учителем года Минской области и готовится к республиканскому конкурсу.

"Дети во всех школах талантливые. Нельзя сказать, что в 11-й дети лучше. Главное, что есть педагог, который может завлечь, заинтересовать школьников, увидеть и поддержать талантливых ребят. Владимир Жук однозначно из таких. Сам Владимир, может, про себя не рассказывает, но его портрет тоже неоднократно висел на Доске почета в Слуцке. Несколько раз он признавался человеком года Минщины. Его у нас неоднократно переманивали то в одну, то во вторую школу, обещая золотые горы. Но он молодец, патриот своего учреждения", - говорит директор школы Валерий Гаркавенко. Директор также рад, что здесь учится и такой уникальный парень, как Владислав Гадалов. Сплав талантливых учеников и креативных педагогов помог школе занять первое место среди учреждений среднего образования Слуцка по итогам 2016 года.

Виталий АРЕШКО,

ФОТО Александра ДИДЕВИЧА,

БЕЛТА.-0-